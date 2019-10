Tunesier stimmen in Stichwahl über neuen Präsidenten ab

Tunis (AFP) - In Tunesien wird am Sonntag in einer Stichwahl über den neuen Präsidenten abgestimmt. Es treten der konservative Juraprofessor Kaïs Saïed und der umstrittene Medienmogul Nabil Karoui gegeneinander an. Saïed hatte im ersten Wahlgang Mitte September 18,4 Prozent der Stimmen geholt, Karoui kam auf 15,6 Prozent.

Kaïs Saïed und Nabil Karoui © AFP

Karoui war erst vor wenigen Tagen aus dem Gefängnis entlassen worden. Seit August saß er wegen des Verdachts der Geldwäsche und der Steuerhinterziehung in Untersuchungshaft. Seine neugegründete Partei Qalb Tounes landete in der Parlamentswahl vor einer Woche auf Platz zwei. Ob er sich gegen Saïed durchsetzen kann, gilt jedoch als völlig offen.