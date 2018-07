Mutmaßlicher Islamist in tunesischer Untersuchungshaft

Tunesische Justiz betont eigene Zuständigkeit für abgeschobenen Sami A.

Tunis (AFP) - Nach dem Gelsenkirchener Gerichtsurteil zur Rückholung des mutmaßlichen Islamisten Sami A. hat die tunesische Justiz die Zuständigkeit für den Abgeschobenen für sich reklamiert. A. sei tunesischer Staatsbürger und seit Januar 2018 wegen Terrorverdachts in Tunesien zur Fahndung ausgeschrieben, sagte der Sprecher der Anti-Terror-Staatsanwaltschaft, Sofiène Sliti, am Samstag der Nachrichtenagentur AFP in Tunis. "Dieser Fall betrifft die Justiz Tunesiens, das ein souveräner Staat ist", betonte er.

Al-Kaida-Anhänger in Pakistan mit Bin-Laden-Porträt © AFP

A. sei nach seiner Abschiebung aus Deutschland am Freitag in Untersuchungshaft genommen worden und werde von Anti-Terror-Richtern vernommen, erklärte der Sprecher weiter. Er sei in Tunesien bereits aktenkundig. Der Sprecher betonte, dass seine Äußerungen allein die juristische Seite des Falls beträfen. Zur politischen Frage einer möglichen Rückholung A.s nach Deutschland wollte er sich nicht äußern.

Das Gelsenkirchener Verwaltungsgericht hatte am Vorabend einen Beschluss zur Rückholung A.s gefasst, weil dessen Abschiebung "grob rechtswidrig" verlaufen sei. Es liege keine "diplomatisch verbindliche Zusicherung der tunesischen Regierung" vor, dass A. in dem nordafrikanischen Land keine Folter drohe, hieß es zur Begründung.

Erst am Freitagmorgen war er in seine Heimat Tunesien abgeschoben worden. A. soll ein Leibwächter des früheren Al-Kaida-Führers Osama bin Laden gewesen sein.