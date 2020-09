Drei Angreifer bei Feuergefecht getötet

Tunesischer Nationalgardist stirbt nach Messerattacke in Badeort

Tunis (AFP) - Mit Messern bewaffnete Angreifer haben in einem tunesischen Badeort am Sonntag ein Mitglied der Nationalgarde getötet und ein weiteres verletzt. Die Gendarmen waren in Akouda im Gebiet der Stadt Sousse rund 140 Kilometer südlich der Hauptstadt Tunis attackiert worden, wie ein Sprecher der Nationalgarde mitteilte. Drei Angreifer seien daraufhin in einem Feuergefecht getötet worden. Nach Angaben der Behörden handelte es sich um einen "Terrorangriff".

Der Ort des Angriffs in der tunesischen Stadt Sousse © AFP

Nach Angaben des Sprechers flohen die Angreifer nach der Attacke mit den Waffen und dem Fahrzeug der Nationalgardisten. Sicherheitskräfte hätten die Verfolgung durch die Stadt aufgenommen und die Flüchtenden gestellt. Bei einem Feuergefecht seien drei "Terroristen" getötet worden.

In den ersten Jahren nach dem Arabischen Frühling 2011 hatte es eine Vielzahl islamistischer Anschläge in Tunesien gegeben. Im März war bei einem Anschlag auf die US-Botschaft in Tunis ein Polizist getötet worden. In der Nähe von Sousse waren 2015 bei einem Anschlag auf ein Hotel 38 Touristen getötet worden, die meisten waren Briten. Seither hat sich die Sicherheitslage in Tunesien deutlich verbessert. Allerdings gilt in dem Land seit 2015 der Ausnahmezustand. Angriffe auf die Sicherheitskräfte gibt es immer wieder.