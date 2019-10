Berufungsgericht lehnt auch neuen Antrag auf Freilassung ab

Tunesischer Präsidentschaftskandidat Karoui bleibt in Haft

Tunis (AFP) - Der tunesische Präsidentschaftskandidat Nabil Karoui muss nach Angaben seiner Anwälte im Gefängnis bleiben. Weniger als zwei Wochen vor der Stichwahl um das Präsidentenamt, bei der der Medienmogul gegen den Jura-Professor Kaïs Saïed antritt, lehnte ein Berufungsgericht in Tunis einen neuen Antrag auf Freilassung aus der Untersuchungshaft ab, wie Karouis Anwalt Kamel Ben Messoud am Dienstag der Nachrichtenagentur AFP sagte.

Der tunesische Präsidentschaftskandidat Nabil Karoui © AFP

Karoui war am 23. August nur zehn Tage vor Wahlkampfbeginn wegen des Verdachts der Geldwäsche und der Steuerhinterziehung in Untersuchungshaft genommen worden. In der ersten Runde der Präsidentschaftswahl am 15. September landete der Medienunternehmer dann hinter Saïed auf dem zweiten Platz.

Karouis Anwälte scheiterten bereits mehrfach mit Einsprüchen gegen die Inhaftierung ihres Mandanten. Die Stichwahl soll am 13. Oktober stattfinden.