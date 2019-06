Ratspräsident verweist aber auf Notwendigkeit zur Einigung erst bis zum 2. Juli

Tusk vor EU-Gipfel "vorsichtig optimistisch" zu Vergabe von Spitzenjobs

Brüssel (AFP) - Vor dem EU-Gipfel hält Ratspräsident Donald Tusk eine Einigung auf die Vergabe wichtiger Spitzenjobs in Europa weiter für möglich. Er sei "weiterhin vorsichtig optimistisch", erklärte Tusk am Mittwoch in seinem Einladungsschreiben für das Treffen der EU-Staats- und Regierungschefs ab Donnerstag. Er hoffe auf eine Entscheidung am Donnerstag. Tusk verwies aber auch darauf, dass Beschlüsse erst bis zur konstituierenden Sitzung des neuen EU-Parlaments am 2. Juli nötig seien.

EU-Ratspräsident Tusk © AFP

Nach der Europawahl von Ende Mai sind eine Reihe europäischer Spitzenposten neu zu vergeben. Im Zentrum steht das Amt des EU-Kommissionspräsidenten. Daneben geht es auch um die Ämter des EU-Ratspräsidenten, des Außenbeauftragten, des Parlamentspräsidenten und des Chefs der Europäischen Zentralbank (EZB).

Tusk hatte eine Entscheidung über die Top-Jobs in einem Paket bei dem Gipfel diese Woche angestrebt. Seine Sondierungen mit den Staats- und Regierungschefs und dem Europaparlament in den vergangenen Wochen hätten ergeben, dass es "unterschiedliche Ansichten, unterschiedliche Interessen" gebe, schrieb er. Es gebe aber auch "den gemeinsamen Willen, diesen Prozess vor der ersten Sitzung des Europäischen Parlaments abzuschließen".

Das neue Europaparlament muss bei seiner konstituierenden Sitzung am 2. Juli erst einen neuen Parlamentspräsidenten wählen, um arbeitsfähig zu werden. Damit wäre einer der Posten aus dem Paket der Top-Jobs vergeben. Dies hätte Auswirkungen auf die Ansprüche der Parteien auf andere Spitzenposten.

Als weiteres Thema des ersten Gipfeltages am Donnerstag nannte Tusk die Verabschiedung einer "Strategischen Agenda" für die EU-Arbeit in den kommenden fünf Jahren. Die Agenda betone "die Notwendigkeit, unser Territorium und unsere Außengrenzen zu schützen" und "die Menschen vom digitalen Wandel profitieren zu lassen", schrieb Tusk. Zudem wolle die EU "das Vorgehen gegen den existenziellen Klimawandel beschleunigen sowie europäische Einheit und Entschlossenheit auf internationaler Bühne stärken".

Schlussfolgerungen wollen die Staats- und Regierungschefs am Donnerstag auch zu den anstehenden Gesprächen für den nächsten siebenjährigen EU-Finanzrahmen für die Zeit von 2021 bis 2027 sowie zum Vorgehen gegen Falschinformationen verabschieden. Beim Abendessen am Donnerstag geht es dann um die Frage der Spitzenposten.

Am Freitag wird dann die Reform der Wirtschafts- und Währungsunion Thema sein. Tusk und Kommissionschef Jean-Claude Juncker wollen zudem kurz zum Stand beim Brexit berichten.