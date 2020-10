Nutzer sollen Wahlsieg erst nach offizieller Bestätigung verkünden können

Twitter will mit neuen Maßnahmen Falschmeldungen über Sieg bei US-Wahlen verhindern

Washington (AFP) - Der Kurzbotschaften-Dienst Twitter hat neue Maßnahmen ergriffen, um Falschmeldungen in Bezug auf den Ausgang der US-Präsidentschaftswahlen zu verhindern. Kein Nutzer könne einen Wahlsieg verkünden, solange dieser nicht offiziell bestätigt oder durch die Prognosen von zwei unabhängigen überregionalen Medien belegt worden sei, teilte die Plattform am Freitag mit.

Der Kurzbotschaften-Dienst Twitter © AFP

"Die Twitter-Nutzer, einschließlich der Kandidaten, können keinen Wahlsieg ausrufen, bevor er nicht offiziell verkündet wurde", erklärte Twitter. Das Netzwerk werde Beiträge, die "verfrühte Behauptungen enthalten" kennzeichnen und die Leser auf eine offizielle Seite zu den US-Wahlen verweisen.

Welche Medien aus ihrer Sicht als zuverlässige Quelle für die Bestätigung des Wahlsiegers gelten, ließ die Plattform offen. Meist geben Nachrichtenagenturen wie Associated Press oder überregionale Sender wie ABC News, Fox News und CNN am Wahlabend die vorläufigen Ergebnisse der Präsidentschaftswahl bekannt. Bestätigt wird das Wahlergebnis in der Regel erst mehrere Wochen später, wenn alle Stimmen ausgezählt sind.