UN-Botschafter ziehen sich für drei Tage in schwedisches Landhaus zurück

Backåkra (AFP) - Die Botschafter der 15 Mitgliedstaaten des UN-Sicherheitsrates ziehen sich ab Freitag zu einer Klausurtagung in ein Landhaus in Südschweden zurück. An dem dreitägigen Treffen nehmen neben UN-Generalsekretär Antonio Guterres unter anderem die UN-Botschafter der USA und Russlands, Nikki Haley und Vassily Nebenzia, teil. Im Sicherheitsrat hatte es in den vergangenen Wochen erhebliche Spannungen wegen der Lage in Syrien gegeben, Guterres warnte vor einer Rückkehr des Kalten Krieges.

Russlands UN-Botschafter Nebenzia © AFP

Die UN-Botschafter werden sich in Backakra zurückziehen, dem Landhaus des früheren UN-Generalsekretärs Dag Hammarskjöld. Normalerweise gehen die Botschafter des Sicherheitsrats jedes Jahr für mehrere Tage in einer ländlichen Region des US-Bundesstaats New York in Klausur. Diesmal nahmen sie eine Einladung Schwedens an.