UN-Generaldebatte beginnt mit Reden von Guterres und Trump

New York (AFP) - Bei den Vereinten Nationen in New York beginnt am Dienstag (15.00 Uhr MESZ) die alljährliche Generaldebatte der Staats- und Regierungschefs. Zu den ersten Rednern werden UN-Generalsekretär António Guterres, der brasilianische Staatschef Jair Bolsonaro, US-Präsident Donald Trump und Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron gehören. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wird anwesend sein, aber nicht selber reden. Dies übernimmt im weiteren Wochenverlauf Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD).

UN-Generalsekretär António Guterres © AFP

Zu den zentralen Themen dürften die zuletzt verschärften Spannungen in der Golfregion sowie zwischen dem Iran und den USA nach den Luftangriffen auf zwei saudiarabische Ölanlagen gehören. Auch zum Klimaschutz dürften sich viele Redner äußern. Am Montag hatte in New York ein eigener UN-Klimagipfel stattgefunden.