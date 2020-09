UN-Generaldebatte endet mit Reden von Maas und Netanjahu

New York (AFP) - Mit Reden von Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) und des israelischen Regierungschefs Benjamin Netanjahu endet am Dienstag die diesjährige Generaldebatte der UN-Vollversammlung. Wie bereits in der Vorwoche werden die Redner wegen der Corona-Pandemie nicht persönlich im UN-Hauptquartier auftreten, sondern Videoansprachen halten. Insgesamt stehen am Dienstag die Vertreter von knapp 20 UN-Mitgliedstaaten auf der Rednerliste.

Rede des britischen Premiers Johnson bei Generaldebatte © AFP

Die Generaldebatte, die den Beginn des 75. Sitzungsjahrs der UN-Vollversammlung markiert, hatte vor einer Woche geprägt von den wachsenden Spannungen zwischen China und den USA begonnen. Für gewöhnlich sind die Generaldebatten das größte diplomatische Spitzentreffen der Welt, zu dem Staats- und Regierungschefs aus aller Welt nach New York reisen. Wegen der Corona-Pandemie wurde das Format in diesem Jahr aber massiv zurückgestutzt.