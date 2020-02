Guterres: 21. Jahrhundert muss "Jahrhundert der Gleichberechtigung" werden

UN-Generalsekretär Guterres fordert Ende der "dummen" Diskriminierung von Frauen

New York (AFP) - UN-Generalsekretär António Guterres hat sich nachdrücklich für die Gleichberechtigung von Mann und Frau ausgesprochen. Die Benachteiligung von Frauen "sollte uns alle im 21. Jahrhundert beschämen, weil sie nicht nur inakzeptabel, sondern auch dumm ist", sagte er am Donnerstag (Ortszeit) auf einer Veranstaltung der New School Universität in New York. Er verglich die Diskriminierung von Frauen mit früheren "Schandflecken" wie Sklaverei und Kolonialismus.

UN-Generalsekretär António Guterres 2019 in Vanuatu © AFP

Sie sei nach wie vor weltweit ein großes Problem und reiche von der Verunglimpfung von Frauen als "hysterisch oder hormongesteuert" bis zum "routinemäßigen Beurteilen nach dem Aussehen" und dem sogenannten "victim blaming", bei dem Opfer für eine Tat verantwortlich gemacht werden. "Das 21. Jahrhundert muss das Jahrhundert der Gleichberechtigung sein", forderte Guterres, der sich selbst als "stolzen Feministen" bezeichnete.

Seit Anfang dieses Jahres sind die höchsten Leitungsebenen der Vereinten Nationen paritätisch besetzt. Bis 2028 soll dies auf alle Ebenen ausgeweitet werden.