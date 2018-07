Jüngste Waffenruhe scheint vorerst zu halten

UN-Generalsekretär fürchtet "neuen zerstörerischen Konflikt" im Gazastreifen

Jerusalem (AFP) - UN-Generalsekretär Antonio Guterres hat vor einem "neuen zerstörerischen Konflikt" zwischen Israel und den Palästinensern gewarnt. "Ich bin zutiefst besorgt angesichts dieser gefährlichen Gewalteskalation im Gazastreifen und im Süden Israels", erklärte Guterres am Samstag in New York. Eine kurz zuvor in Kraft getretene Waffenruhe zwischen Israelis und der im Gazastreifen herrschenden Hamas schien zunächst zu halten.

Explosion in Gaza-Stadt am 20. Juli 2018 © AFP

Es sei unbedingt erforderlich, "dass alle Seiten sich vom Risiko eines neuen zerstörerischen Konflikts entfernen", sagte Guterres. Die radikalislamische Hamas und die "militanten Palästinenser" forderte der UN-Generalsekretär auf, die Raketenangriffe und den Einsatz von Ballons mit Brandsätzen gegen Israel zu unterlassen. Sie sollten die "Provokationen" entlang der Grenze zwischen Gazastreifen und Israel beenden.

"Und Israel muss Zurückhaltung beweisen, um die Lage nicht anzuheizen", fügte Guterres hinzu. "Jede neue Eskalation gefährdet das Leben von Palästinensern und Israelis" und verschlimmere "die humanitäre Katastrophe im Gazastreifen".

Am Freitag war bei palästinensischen Protesten an der Grenze des Gazastreifens zu Israel erstmals seit Jahren ein israelischer Soldat getötet worden. Die israelische Armee reagierte darauf mit Vergeltungsangriffen, bei denen nach palästinensischen Angaben drei Kämpfer der Hamas und ein palästinensischer Zivilist getötet wurden. Seit Beginn einer Protestwelle im Gazastreifen am 30. März wurden bereits etwa 150 Palästinenser getötet.

In der Nacht zum Samstag erklärte die Hamas, sie habe sich unter Vermittlung Ägyptens und der Vereinten Nationen auf eine Feuerpause mit Israel geeinigt. Ein Hamas-Vertreter sagte der Nachrichtenagentur AFP, diese Waffenruhe untersage etwa israelische Luftwaffenangriffe oder Raketengeschosse der Hamas; Ballons oder Drachen mit Brandsätzen fielen jedoch nicht unter die Abmachung.

Israel kündigte an, den einzigen Übergang für Warenlieferungen in den Gazastreifen wieder zu öffnen - falls die Waffenruhe hält. Verteidigungsminister Avigdor Lieberman sagte, wenn es am Sonntag und Montag ruhig bleibe, "dann werden wir erlauben, dass Kerem Schalom am Dienstag zu seiner normalen Aktivität zurückkehrt".

Er betonte jedoch, dass auch keinerlei Ballons oder Drachen mit Brandsätzen fliegen dürften. Am 9. Juli hatte Israel den Übergang Kerem Schalom geschlossen und damit auf diese Angriffe aus dem Gazastreifen reagiert. Lieferungen wie Essen und Medizin waren in einigen Fällen davon ausgenommen.

Außerdem begrenzte die israelische Marine die Fangzone an der Küste für die palästinensischen Fischer von neun auf sechs Seemeilen; vor wenigen Tage reduzierte Israel die Zone auf nur noch drei Seemeilen. Lieberman sagte am Sonntag, die Zone könne am Dienstag wieder ausgedehnt werden.

Der Gazastreifen ist weitgehend abgeriegelt, seit dort 2007 die Hamas die Macht übernahm, welche den Staat Israel militärisch bekämpft. Ein Großteil der Bevölkerung in dem schmalen Küstenstreifen ist auf Hilfslieferungen angewiesen.