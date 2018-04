UN-Gesandter De Mistura warnt vor Angriffen auf syrische Provinz Idlib

Mogherini: Syrien ist kein geopolitisches "Schachbrett"

Brüssel (AFP) - Der UN-Sondergesandte für Syrien, Staffan de Mistura, hat vor Angriffen auf die nordwestliche Provinz Idlib gewarnt, in die sich viele Gegner von Machthaber Baschar al-Assad geflüchtet haben. Es müsse sichergestellt werden, dass Idlib "nicht das neue Aleppo, das neue Ost-Ghuta wird", sagte de Mistura am Dienstag am Rande einer internationalen Syrien-Konferenz in Brüssel. Denn dort lebten 2,5 Millionen Menschen. "Die Dimensionen sind vollkommen andere."

De Mistura und die EU-Außenbeauftragte Mogherini © AFP

Syrische Regierungstruppen hatten im April mit russischer Unterstützung die Rebellen-Bastion Ost-Ghuta bei Damaskus eingenommen. 2016 konnte Assads Militär bereits die nordwestliche Wirtschaftsmetropole Aleppo nach jahrelanger Belagerung zurückerobern. Experten erwarten, dass Damaskus nun verstärkt gegen die Provinz Idlib vorgehen wird. Sie ist nach sieben Jahren Bürgerkrieg das letzte große Gebiet, das sich noch sich weitgehend der Kontrolle durch Damaskus entzieht.

Die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherin forderte ausländische Mächte in Syrien auf, der Bevölkerung die Entscheidung über ihre Zukunft zu überlassen. "Syrien ist kein Schachbrett, kein geopolitisches Spiel", sagte sie nach Gesprächen in Brüssel mit syrischen Vertretern der Zivilgesellschaft. "Syrien gehört dem syrischen Volk."

Neben Russland unterstützt auch der Iran Assad militärisch. Mitte April hatte ein iranischer Regierungsvertreter gesagt, er hoffe, dass Idlib das nächste Gebiet sein werde, das mit Teherans Unterstützung "befreit" werde. Zudem ist die Türkei beim Vorgehen gegen Kurdenmilizen im Norden Syriens einmarschiert und hatte Mitte März die Stadt Afrin eingenommen.

Die zweitägige Syrien-Konferenz soll auch neue Finanzmittel zur Versorgung von Millionen Flüchtlingen in und um Syrien bereitstellen. Im vergangenen Jahr hatten die Konferenzteilnehmer rund sechs Milliarden Dollar (4,9 Milliarden Euro) für 2017 zugesagt. Das von EU und UNO organisierte Treffen findet am Mittwoch auf Ministerebene statt.