UNO will Ende der Kämpfe erreichen

UN-Gesandter zu Gesprächen über jemenitische Hafenstadt in Sanaa

Sanaa (AFP) - Der UN-Gesandte Martin Griffiths ist zu Gesprächen über die für Hilfslieferungen wichtige Hafenstadt Hodeida im Jemen eingetroffen. Griffiths landete am Samstag in der von Rebellen kontrollierten Hauptstadt Sanaa. Erwartet wurde, dass er den Rebellenführern eine Übergabe der Kontrolle über den Hafen am Roten Meer an ein von der UNO kontrolliertes Gremium vorschlägt, um weitere Kämpfe mit den Regierungstruppen zu vermeiden.

UN-Hilfslieferungen im Hafen von Hodeida © AFP

Rund 70 Prozent aller Importe in den Jemen werden über den Hafen von Hodeida abgewickelt, auch ein Großteil der humanitären Hilfe für das Not leidende Land wird hier angeliefert. Die Regierungsarmee hatte am Mittwoch eine Offensive auf Hodeida gestartet. Die UNO fürchtet eine humanitäre Katastrophe, wenn die Kämpfe um die Hafenstadt weiter andauern.

Im Jemen kämpfen die vom Iran unterstützten schiitischen Huthi-Rebellen seit 2014 gegen die Truppen des sunnitischen Präsidenten Abd Rabbo Mansur Hadi. Eine vom sunnitischen Saudi-Arabien angeführte Militärkoalition unterstützt Hadis Truppen.

Seit Beginn des Konflikts im Jemen wurden nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) fast 10.000 Menschen getötet und mehr als 55.000 weitere verletzt. Außerdem starben mehr als 2200 Menschen an Cholera. Die UNO beschreibt die humanitäre Krise im Jemen als die derzeit größte weltweit. 8,4 Millionen Menschen sind demnach von einer Hungersnot bedroht.