Philonise Floyd fordert UN-Untersuchung wegen Tötungen von Afroamerikanern

UN-Kommissarin prangert rassistische Gewalt als "Erbe des Sklavenhandels" an

Genf (AFP) - UN-Menschenrechtskommissarin Michelle Bachelet hat nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd durch einen brutalen Polizeieinsatz in den USA die gegenwärtige rassistische Gewalt als "Erbe des Sklavenhandels und Kolonialismus" angeprangert. Bachelet sprach sich am Mittwoch bei einer von afrikanischen Ländern beantragten Sitzung des UN-Menschenrechtsrats über Rassismus und Polizeigewalt für "Reparationen in verschiedenen Formen" aus.

UN-Menschenrechtskommissarin Michelle Bachelet © AFP

Die UN-Kommissarin nannte den Tod Floyds einen "grundlosen Akt der Brutalität". Dieser sei zum Symbol für den systematischen Rassismus geworden, der Millionen von Menschen afrikanischer Herkunft schade.

Der Bruder von George Floyd forderte derweil die Vereinten Nationen auf, eine unabhängige Kommission einzurichten, die die Tötungen von Afroamerikanern durch die Polizei untersuchen soll. Philonise Floyd wurde dem UN-Menschenrechtsrat per Video zugeschaltet und erklärte, dass er genauso wie sein Bruder das Opfer hätte sein können.

Die Vereinten Nationen haben Floyd zufolge "die Macht, meinem Bruder Gerechtigkeit widerfahren zu lassen". Er bat das Gremium, den "Schwarzen in Amerika zu helfen"; er hoffe auf den Einsatz einer unabhängigen Untersuchungskommission, "um die Polizistenmorde an Schwarzen in Amerika und die Gewalt gegen friedliche Demonstranten zu untersuchen".

Die Tötung des unbewaffneten Schwarzen George Floyd durch einen weißen Polizisten in der US-Großstadt Minneapolis hat Proteste in den USA und zahlreichen Ländern gegen Diskriminierung von Schwarzen und anderen Minderheiten sowie gegen exzessive Polizeigewalt ausgelöst. Neue Demonstrationen gab es, nachdem ein weißer Polizist vergangene Woche in der US-Stadt Atlanta einen Afroamerikaner mit zwei Schüssen in den Rücken getötet hatte.