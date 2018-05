Zeid nennt israelisches Vorgehen "unverhältnismäßig"

UN-Menschenrechtskommissar für Untersuchung der tödlichen Gewalt im Gazastreifen

Genf (AFP) - UN-Menschenrechtskommissar Zeid Ra'ad al-Hussein hat sich für eine unabhängige Untersuchung der tödlichen Unruhen an der Grenze zwischen dem Gazastreifen und Israel ausgesprochen. Die zahlreichen Todesfälle bei den Unruhen zu Wochenbeginn seien "durch illegale Gewaltanwendung" erfolgt, sagte Zeid am Freitag in einer Sondersitzung des UN-Menschenrechtsrates in Genf. Der "starke Gegensatz" zwischen den Opferzahlen auf beiden Seiten der Grenze deuteten darauf hin, dass Israels "Antwort völlig unverhältnismäßig war".

UN-Menschenrechtskommissar Zeid © AFP

Israelische Sicherheitskräfte hatten am Montag rund 60 Palästinenser getötet und mehr als 2400 verletzt, die an der Grenze zwischen dem Gazastreifen und Israel demonstrierten. Die meisten seien "völlig unbewaffnet" gewesen und mit scharfer Munition "im Rücken, in der Brust, am Kopf oder den Gliedmaßen" getroffen worden. Auf israelischer Seite dagegen "soll ein Soldat durch einen Steinwurf leicht verletzt worden sein", sagte Zeid.

Er warnte, dass "Tötungen durch die unrechtmäßige Anwendung von Gewalt durch eine Besatzungsmacht" als "gezielte Tötungen" gewertet werden könnten. Dies sei dann ein "schwerer Verstoß" gegen die Genfer Konventionen - den darin enthaltenen Begriff "Kriegsverbrechen" erwähnte der Menschenrechtskommissar nicht. Zeid forderte zudem ein Ende der israelischen Besatzung und die "Befreiung" der im Gazastreifen eingeschlossenen Palästinenser. Diese seien "von der Geburt bis zum Tod in einem Elendsquartier gefangen".

Israels Botschafterin bei der UNO in Genf, Aviva Ras Schechter, sagte, der UN-Menschenrechtsrat zeige "einmal mehr" seine "anti-israelische Obsession". Die Sondersitzung sei "politisch motiviert" und werde die Situation vor Ort "kein bisschen" verbessern.

Für die Toten vom Montag sei allein die im Gazastreifen herrschende radikalislamische Hamas-Organisation verantwortlich. Auch der US-Vertreter Theodore Allegra sagte, die UN-Sitzung schlage sich auf eine Seite und "ignoriere den wirklich Schuldigen" für die Gewalt, die Hamas.

Der Menschenrechtsrat sollte über einen von Pakistan im Namen der Organisation für Islamische Zusammenarbeit (OIC) eingebrachten Resolutionsentwurf abstimmen. Darin wird gefordert, dass eine unabhängige Kommission das israelische Vorgehen im Gazastreifen seit dem 30. März untersucht. Die Resolution wurde von 47 Migliedstaaten des UN-Gremiums unterstützt.

Israel hatte sich auf sein Recht auf Selbstverteidigung und die Abwehr illegaler Grenzübertritte berufen. Die Proteste der Palästinenser richteten sich vor allem gegen die gleichzeitige Eröffnung der US-Botschaft in Jerusalem.