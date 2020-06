USA werden in einstimmig beschlossenem Text nicht mehr erwähnt

UN-Menschenrechtsrat beschließt entschärfte Resolution gegen Rassismus

Genf (AFP) - Der UN-Menschenrechtsrat hat eine Resolution gegen strukturellen Rassismus und Polizeigewalt beschlossen - die USA werden darin aber nicht explizit erwähnt. Das Gremium verabschiedete am Freitag in Genf einstimmig eine entsprechend entschärfte Erklärung. Zuvor war eine gegen die USA gerichtete Passage aus dem Text gestrichen worden.

Delegierte beim UN-Menschenrechtsrat © AFP

Mahrere afrikanische Länder hatten die Resolution ursprünglich für eine Dringlichkeitsdebatte nach dem Tod des Schwarzen George Floyd durch das brutale Vorgehen eines weißen Polizisten in den USA eingebracht. Seit dem tödlichen Polizeieinsatz kommt es in den USA und zahlreichen weiteren Ländern zu Massendemonstrationen gegen Rassismus und Polizeigewalt.

Ursprünglich war die Resolution scharf formuliert. So wurde eine unabhängige, internationale Untersuchung von Polizeigewalt gegen Afroamerikaner in den USA gefordert. Doch nach und nach wurde der Text immer mehr aufgeweicht. Menschenrechtsgruppen übten daran scharfe Kritik. Sie warfen den USA vor andere Länder bedrängt zu haben, um die Resolution zu entschärfen. Die Organisation Human Rights Watch hatte gewarnt, durch die Änderungen könne der Text so vage werden, dass er am Ende "bedeutungslos" sei.

Nun wird in der Resolution nur noch ein Bericht von UN-Menschenrechtskommissarin Michelle Bachelet allgemein zu "strukturellem Rassismus, den Verletzungen internationalen Rechts in Menschenrechtsfragen und den Misshandlungen von Afrikanern und Menschen afrikanischer Herkunft durch Polizeikräfte" gefordert. Es wird allerdings auch verlangt, in dem Bericht auf den Tod von Floyd und anderen Afroamerikanern in den USA einzugehen, um die Verantwortlichkeiten festzustellen.

Die USA hatten sich 2018 aus dem UN-Menschenrechtsrat mit Sitz in Genf zurückgezogen. Sie verfolgen aber genau, welche Beschlüsse dort fallen sollen.