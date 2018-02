Humanitäre Hilfen sollen ermöglicht werden

UN-Sicherheitsrat erwägt Forderung nach 30-tägiger Feuerpause in Syrien

New York (AFP) - Der UN-Sicherheitsrat prüft einen Resolutionsentwurf mit der Forderung nach einer 30-tägigen Feuerpause in Syrien. Damit sollten humanitäre Hilfen ermöglicht werden, heißt es in dem Text, welcher der Nachrichtenagentur AFP am Freitag vorlag.

Rauch über Arbin nach Beschuss der Armee © AFP

Die Maßnahme wurde von Schweden eingebracht. Gefordert würde auch ein sofortiges Ende der Belagerungen, darunter der Rebellenhochburg Ost-Ghuta. Dort waren zuletzt mehr als 240 Zivilisten innerhalb von fünf Tagen durch Bombardierungen der syrischen Regierungstruppen getötet worden.