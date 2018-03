UN-Sicherheitsrat kommt zu Dringlichkeitssitzung zu Syrien zusammen

New York (AFP) - Angesichts der anhaltenden Kämpfe in Syrien kommt der UN-Sicherheitsrat am Mittwoch auf Antrag Frankreichs und Großbritanniens zu einer Dringlichkeitssitzung zusammen. Das Gremium wird um 16.00 Uhr MEZ in New York hinter geschlossenen Türen über die Konsequenzen beraten, die aus dem Scheitern der vom Sicherheitsrat beschlossenen 30-tägigen Waffenruhe zu ziehen sind, wie von Diplomaten verlautete.

Der Sicherheitsrat hatte am 24. Februar nach langen Verhandlungen mit der Billigung Russlands eine Resolution beschlossen, die eine 30-tägige landesweite Feuerpause fordert, um Hilfslieferungen zu ermöglichen und Verletzte zu bergen. Auch zehn Tage später halten insbesondere in der Rebellenenklave Ost-Ghuta die Kämpfe unvermindert an. Auch eine von Russland verkündete tägliche Feuerpause wird dort nicht eingehalten.