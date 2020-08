Blauhelmtruppe soll verkleinert werden

UN-Sicherheitsrat verlängert Unifil-Mission im Libanon

New York (AFP) - Der UN-Sicherheitsrat hat die Friedensmission Unifil im Libanon verlängert und gleichzeitig verkleinert. Einen von Frankreich eingebrachten Resolutionsentwurf nahm der Rat am Freitag nach Diplomatenangaben einstimmig an.

UN-Friedenstruppen im Südlibanon © AFP

Angesichts der Tatsache, dass die Unifil seit ihrem Start im Jahr 2006 erfolgreich für Frieden und Sicherheit gesorgt habe, könne sie von 15.000 auf 13.000 Soldaten reduziert werden, hieß es darin. Derzeit sind nach Diplomatenangaben ohnehin nur rund 10.500 Blauhelme vor Ort.

In der Resolution wird die libanesische Regierung dazu aufgerufen, der UN-Truppe raschen und vollständigen Zugang zu allen Einrichtungen zu gewähren, die diese untersuchen wolle. Dazu gehörten auch Gebiete nördlich der Grenze, von denen Tunnel Richtung Israel verlaufen, durch die bewaffnete Angreifer in das Land geschleust werden können.