Israel nennt Beschluss des Menschenrechtsrats "heuchlerisch und absurd"

UN-Team soll im Gazastreifen mögliche Kriegsverbrechen untersuchen

Genf (AFP) - Der UN-Menschenrechtsrat in Genf will die tödlichen Schüsse israelischer Soldaten auf palästinensische Demonstranten im Gazastreifen von einer unabhängigen internationalen Kommission untersuchen lassen. Die Entscheidung des Gremiums fiel am Freitag in Genf mit den Stimmen von 29 der 47 Mitgliedstaaten. Israel verurteilte die Entscheidung als "heuchlerisch und absurd".

UN-Menschenrechtskommissar Zeid © AFP

Nur zwei Staaten - die USA und Australien - stimmten gegen den Beschluss. 14 enthielten sich der Stimme, darunter Deutschland, Großbritannien und die Schweiz.

In dem Text heißt es, das internationale Team müsse dringend alle mutmaßlichen Menschenrechtsverletzungen im Zusammenhang mit der tödlichen Gewalt anlässlich der großen Demonstrationen von Zivilisten seit dem 30. März untersuchen. Dazu gehörten auch diejenigen, die "Kriegsverbrechen darstellen könnten".

Das israelische Außenministerium reagierte umgehend: In einer Erklärung nannte es den Menschenrechtsrat ein "Organ mit einer automatischen antiisraelischen Mehrheit, beherrscht von Heuchelei und Absurdität". Israel lehne den Beschluss des Gremiums vollständig ab.

Der UN-Menschenrechtskommissar Zeid Ra'ad al-Hussein hatte Stunden zuvor in einer Sondersitzung des UN-Menschenrechtsrats erklärt, die zahlreichen Todesfälle im Gazastreifen seien "durch illegale Gewaltanwendung" erfolgt. Der "starke Gegensatz" zwischen den Opferzahlen auf beiden Seiten deute darauf hin, dass Israels "Antwort völlig unverhältnismäßig" gewesen sei.

Israelische Soldaten hatten allein am Montag rund 60 Palästinenser getötet und mehr als 2400 verletzt. Die meisten seien "völlig unbewaffnet" gewesen und mit scharfer Munition "im Rücken, in der Brust, am Kopf oder den Gliedmaßen" getroffen worden. Auf israelischer Seite dagegen "soll ein Soldat durch einen Steinwurf leicht verletzt worden sein", sagte Zeid.

Er warnte, dass "Tötungen durch die unrechtmäßige Anwendung von Gewalt durch eine Besatzungsmacht" als "gezielte Tötungen" gewertet werden könnten. Zeid forderte zudem ein Ende der israelischen Besatzung und die "Befreiung" der im Gazastreifen eingeschlossenen Palästinenser. Diese seien "von der Geburt bis zum Tod in einem Elendsquartier gefangen".

Israels Botschafterin bei der UNO in Genf, Aviva Ras Schechter, sagte, der UN-Menschenrechtsrat zeige "einmal mehr" seine "anti-israelische Obsession". Die Sondersitzung sei "politisch motiviert" und werde die Lage vor Ort "kein bisschen" verbessern.

Für die Toten vom Montag sei allein die im Gazastreifen herrschende radikalislamische Hamas-Organisation verantwortlich. Auch der US-Vertreter Theodore Allegra sagte, die UN-Sitzung schlage sich auf eine Seite und "ignoriere den wirklich Schuldigen" für die Gewalt, die Hamas. Israel beruft sich auf sein Recht auf Selbstverteidigung und die Abwehr illegaler Grenzübertritte.

Bei einer Großkundgebung in Istanbul gegen das israelische Vorgehen im Gazastreifen rief der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan die Muslime zur Einheit auf. Die Muslime zeigten ein "scheues und feiges Bild" im Angesicht ihrer Gegner, kritisierte Erdogan in einer Ansprache vor tausenden Menschen. Es sei Zeit, die internen Differenzen zu überwinden und eine "starke Haltung gegen Israels Tyrannei" zu zeigen.

Zuvor hatte der türkische Regierungschef Binali Yildirim Israel in einer scharfen Ansprache vorgeworfen, durch die Besetzung von palästinensischem Land und die Missachtung internationalen Rechts "Hitler und Mussolini" nachzuahmen. Er warf Israel zudem "Völkermord" und "ethnische Säuberungen" vor und kritisierte, dass die israelischen Behörden keine Versorgung von Verletzten im Gazastreifen zuließen.

Die Kundgebung aus Solidarität mit den Palästinensern fand unter der Parole "Verurteilt die Unterdrückung, unterstützt Jerusalem!" statt. Schon Stunden vor Erdogans Auftritt drängten sich tausende Menschen an dem am Marmara-Meer gelegenen Kundgebungsort. Die amtliche Nachrichtenagentur Anadolu sprach von 500.000 Teilnehmern.

Die Demonstranten schwenkten palästinensische und türkische Flaggen und hielten Plakate mit der Aufschrift "Jerusalem ist unsere rote Linie" hoch. Auch der palästinensische Regierungschef Rami Hamdallah und andere ausländische Politiker nahmen an der Kundgebung teil.