2019 ging nur die Hälfte aller Flüchtlingskinder zur Schule

UNHCR: Corona-Pandemie bedroht Bildungschancen von Flüchtlingskindern zusätzlich

Genf (AFP) - Die Corona-Pandemie droht die Bildungschancen von Flüchtlingskindern zusätzlich einzuschränken. Bereits vor der Krise habe nur rund die Hälfte aller Flüchtlingskinder weltweit Zugang zur Schule gehabt, erklärte UN-Flüchtlingskommissar Filippo Grandi anlässlich der Vorstellung eines neuen Bildungsberichts des UN-Flüchtlingshilfswerks (UNHCR) am Donnerstag. Auch in Deutschland trafen die Corona-Einschränkungen dem Bericht zufolge Kinder aus Flüchtlingsfamilien besonders stark - weil ihnen der Zugang zu wichtiger Technologie fehlte.

Jugendliche Rohingya-Flüchtlinge im Flüchtlingslager Jamtoli in Bangladesch © AFP

Nach allem, was die Flüchtlingskinder durchgemacht hätten, "können wir ihnen nicht auch noch die Zukunft nehmen, indem wir ihnen heute ihre Bildung verweigern", erklärte Grandi. Er forderte "innovative Wege, um die entscheidenden Errungenschaften der letzten Jahre in der Flüchtlingsbildung zu bewahren".

1,8 Millionen Flüchtlingskinder seien im vergangenen Jahr nicht zur Schule gegangen, heißt es in dem Bericht. Das entspricht 48 Prozent aller registrierten Flüchtlingskinder. Besonders dramatisch wirkt sich die Corona-Pandemie demnach auf Flüchtlingsmädchen aus. Auf der Grundlage von UNHCR-Daten schätzt der Malala-Fonds, dass die Hälfte aller Flüchtlingsmädchen in der Sekundarstufe nicht mehr in die Schule zurückkehren wird, wenn die Klassenräume in diesem Monat wieder geöffnet werden.

Auch in Deutschland habe die Pandemie deutliche Auswirkungen auf die Bildung von Flüchtlingskindern, erklärte der UNHCR-Repräsentant für Deutschland, Frank Remus. Seit März gebe es bundesweit zwar viele digitale Angebote, um Bildungszugang zu ermöglichen. "Kinder aus Flüchtlingsfamilien haben aber oftmals die notwendigen technischen Tools für diese Unterrichtsformen nicht zur Verfügung, keinen ruhigen Platz zum Lernen, und die Eltern können aufgrund von Sprachbarrieren oder dem eigenen Bildungshintergrund nicht ausreichend Unterstützung anbieten", betonte Remus.

Bei den Daten zum vergangenen Jahr stützt sich der UNHCR-Bericht auf Berichte aus jenen zwölf Ländern, in denen mehr als die Hälfte aller weltweit registrieren Flüchtlinge lebt. Demnach waren 77 Prozent aller Flüchtlingskinder noch in der Grundschule eingeschrieben; in der Sekundarstufe waren es nur noch 31 Prozent. Nur drei Prozent der jungen Menschen mit Flüchtlingsgeschichte waren an einer Hochschule eingeschrieben.