Neue Offensive Assads in Idlib treibt Bevölkerung in die Flucht

UNO: Mehr als 400.000 Menschen seit Ende April im Nordwesten Syriens vertrieben

Beirut (AFP) - Seit Beginn einer neuen Offensive der Regierungstruppen im Nordwesten Syriens Ende April sind nach UN-Angaben mehr als 400.000 Menschen in die Flucht gezwungen worden. Die Kämpfe im Süden der Provinz Idlib und dem Norden der Provinz Hama hätten binnen drei Monaten über 400.000 Menschen aus ihren Häuser vertrieben, sagte ein Sprecher des UN-Büros zur Koordinierung humanitärer Angelegenheiten (Ocha) am Freitag.

Flüchtlingslager im Norden der Provinz Idlib © AFP

Ganze Städte und Dörfer seien entleert worden, erklärte Ocha. Die meisten Vertriebenen hätten Zuflucht im Norden von Idlib und in Lagern nahe der türkischen Grenze gesucht. Die Flüchtlingslager seien aber völlig überfüllt, so dass viele Flüchtlinge dort unter freiem Himmel schlafen müssten, erklärte Ocha. Zwei Drittel der Vertriebenen lebten außerhalb der Lager. Allein in der Provinz Idlib seien rund hundert Schulen von Flüchtlingen okkupiert worden.

Die Truppen des syrischen Machthabers Baschar al-Assad und ihre russischen Verbündeten hatten Ende April eine neue Offensive gegen die Dschihadisten und Rebellen in Idlib gestartet. Die Provinz im Nordwesten Syriens ist die letzte Provinz des Landes unter Kontrolle der Aufständischen. Seit vergangenem September gilt eigentlich eine Waffenruhe zwischen Rebellen und Regierung, doch gibt es seit Monaten wieder heftige Gefechte.

Experten gehen davon aus, dass die Regierung derzeit nicht die Eroberung der ganzen Region anstrebt, in der rund drei Millionen Menschen leben, darunter hunderttausende Vertriebene aus anderen Landesteilen. Vielmehr gehe es ihr um die Eroberung strategisch wichtiger Gebiete. Laut der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte wurden bei Luftangriffen und Kämpfen seit Ende April mehr als 730 Zivilisten, darunter mehr als 180 Kinder, und hunderte Kämpfer getötet.