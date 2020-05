Berichte über ignorierte SOS-Rufe und abgedrängte Boote

UNO alarmiert über Zurückweisungen von Flüchtlingen auf dem Mittelmeer

Genf (AFP) - Die UNO hat sich alarmiert über Berichte gezeigt, wonach EU-Staaten Flüchtlingsboote auf dem Mittelmeer zurückweisen. Die UNO sei "zutiefst besorgt" über Berichte, wonach Flüchtlingsbooten keine Hilfe geleistet werde und diese "koordiniert zurückgewiesen" würden, sagte der Sprecher des UN-Menschenrechtsbüros, Rupert Colville, am Freitag in Genf. Dies stelle eine klare Gefährdung von Menschenleben dar.

Es gebe Berichte, wonach SOS-Rufe an Seenot-Rettungsstellen "nicht beantwortet oder ignoriert" würden, sagte Colville. Sollten sich diese Berichte bestätigen, stelle sich die Frage nach der Respektierung der Menschenrechte durch die betroffenen Länder.

Besonders alarmiert äußerte sich der Sprecher über Berichte, wonach Malta Handelsschiffe aufgefordert hatte, Flüchtlingsboote auf hohe See zurückzudrängen. Kritik übte Colville daran, dass Rettungsschiffe von Nichtregierungsorganisationen davon abgehalten würden, Flüchtlingsbooten im Mittelmeer weiterhin Hilfe zu leisten.

Seit dem 9. April ließen Italien und Malta unter Verweis auf das neuartige Coronavirus keine Flüchtlings-Rettungsschiffe mehr in ihre Häfen einlaufen. Derzeit warteten daher mindestens drei Schiffe mit Flüchtlingen an Bord darauf, die Geretteten an Land bringen zu können.