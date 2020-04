Bachelet fordert Einhaltung der Rechtsstaatlichkeit

UNO warnt angesichts von Corona-Maßnahmen vor "Menschenrechtskatastrophe"

Genf (AFP) - UN-Menschenrechtskommissarin Michelle Bachelet hat angesichts von Einschränkungen demokratischer Rechte wegen der Corona-Pandemie vor einer "Menschenrechtskatastrophe" gewarnt. Regierungen dürften Notstandsgesetze nicht "als Waffe einsetzen, um die Opposition zum Schweigen zu bringen, die Bevölkerung zu kontrollieren oder gar an der Macht zu bleiben", erklärte Bachelet am Montag. Sie appellierte an Regierungen weltweit, die Rechtsstaatlichkeit auch in der Krise zu achten, insbesondere durch eine zeitliche Begrenzung der Corona-Maßnahmen.

UN-Menschenrechtskommissarin Bachelet © AFP

Es sei selbstverständlich, dass Staaten zur Bewältigung der Krise zusätzliche Befugnisse benötigten, betonte Bachelet. "Wenn aber die Rechtsstaatlichkeit nicht respektiert wird, droht der Gesundheitsnotstand zu einer Menschenrechtskatastrophe zu werden, deren negative Auswirkungen die der Pandemie selbst längst übertreffen werden", warnte sie.

Die von Regierungen weltweit verhängten Einschränkungen wegen der Pandemie müssten "verhältnismäßig, nicht diskriminierend und zeitlich begrenzt" sein sowie "einer angemessenen parlamentarischen, gerichtlichen und öffentlichen Kontrolle unterliegen", forderte Bachelet.

Die Menschenrechtskommissarin kritisierte Maßnahmen und Gesetze in einigen Ländern, die sich auf "vage definierte Straftaten beziehen, die manchmal mit schweren Strafen geahndet werden". Auch könnten die Maßnahmen missbraucht werden, um "Medien einen Maulkorb anzulegen sowie Kritiker und Gegner festzuhalten".

Die Menschenrechtskommissarin berief sich auf "eine Reihe von Berichten" aus aller Welt, wonach Polizei und andere Sicherheitskräfte in einigen Ländern teils massive oder sogar tödliche Gewalt anwandten, um Corona-Maßnahmen und Ausgangssperren durchzusetzen. Diese Verstöße seien in vielen Fällen "gegen Menschen aus den ärmsten und verwundbarsten Teilen der Bevölkerung begangen" worden, erklärte Bachelet. "In einigen Fällen sterben Menschen wegen der unangemessenen Anwendung der Maßnahmen, die eingeführt wurden, um sie zu schützen."

Die ehemalige chilenische Präsidentin prangerte zudem die Festnahme tausender Menschen aufgrund von Verstößen gegen die Corona-Maßnahmen an und bezeichnete dies angesichts überfüllter Gefängnisse als "unnötig und gefährlich".