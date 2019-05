Treffen mit Maas und Merkel auf dem Programm

US-Außenminister Mike Pompeo zu Besuch in Berlin

Berlin (AFP) - US-Außenminister Mike Pompeo ist am Freitag zu seinem ersten Besuch in Deutschland eingetroffen. Pompeo landete am Morgen auf dem Flughafen in Berlin-Tegel, wo er von US-Botschafter Richard Grenell empfangen wurde. Zunächst steht ein Treffen mit Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) auf dem Programm, bevor Pompeo am Mittag von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) empfangen wird. Bei den Gesprächen dürfte es neben bilateralen Themen auch um internationale Krisen gehen, darunter die wachsenden Spannungen im Nahen Osten.

US-Außenminister Mike Pompeo mit seiner Frau Susan © AFP

Das Verhältnis zwischen Deutschland und den USA ist derzeit einigen Belastungen ausgesetzt. Dazu zählt der Vorwurf Washingtons, Berlin gebe zu wenig für die Verteidigung aus. Im Flugzeug sagte Pompeo vor Journalisten, US-Präsident Donald Trump sei weiter unzufrieden mit dem deutschen Beitrag. Dies werde sicher auch Thema der Gepräche sein. Auch wegen des von Deutschland mit ausgehandelten Atomabkommens mit dem Iran, das Trump einseitig aufgekündigt hatte, gibt es Differenzen mit Berlin.

Ursprünglich wollte Pompeo bereits Anfang Mai nach Deutschland kommen. Er sagte den Besuch jedoch wenige Stunden zuvor ab und flog stattdessen in die irakische Hauptstadt Bagdad. Bereits damals ging es um die Spannungen mit dem Iran, die nun auch in Berlin Thema sein dürften. Washington wirft Teheran Provokationen vor und hat unter Verweis auf eine nicht näher benannte "Bedrohung" durch den Iran ihr Militär in der Golfregion verstärkt.

Auch der Krieg in Syrien und der Nahostplan von Trumps Schwiegersohn und Berater, Jared Kushner, dürften bei Pompeos Besuch in Berlin zur Sprache kommen - ebenso wie der Konflikt im Osten der Ukraine.

Es sei unerlässlich, mit den USA im Gespräch zu bleiben, sagte der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, Norbert Röttgen (CDU), im SWR. Es sei wichtig, daran zu arbeiten, dass das Misstrauen nicht wachse und es am Ende wegen Missverständnissen zu kriegerischen Konflikten komme.

Röttgens Einschätzung zufolge wollten die USA aber keinen Krieg in der Golfregion: US-Präsident Trump sei seinem Selbstverständnis nach "kein Krieger, sondern ein großer Dealmaker", der sich vor allem um Innenpolitik kümmern wolle.

Der außenpolitische Sprecher der FDP-Fraktion Bijan Djir-Sarai, erklärte, es sei bezeichnend, dass Pompeo erst jetzt nach Deutschland komme. "Für die amtierende US-Administration ist Deutschland kein zuverlässiger Verbündeter in der Außen- und Sicherheitspolitik."

Pompeos Besuch in Berlin am Freitag ist der Auftakt einer mehrtägigen Europavisite des US-Außenministers. Pompeo reist anschließend weiter in die Schweiz und in die Niederlande, bevor er kommende Woche in Großbritannien zu Trump stößt, der sich dann dort zu einem Staatsbesuch aufhält.