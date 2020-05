US-Außenminister Pompeo besucht Israel

Jerusalem (AFP) - Einen Tag vor der Vereidigung der neuen Regierung in Israel besucht US-Außenminister Mike Pompeo am Mittwoch das Land. Pompeo kommt in Jerusalem mit Regierungschef Benjamin Netanjahu und dessen neuem Regierungspartner und designiertem Verteidigungsminister Benny Gantz zusammen. Laut israelischen Medienberichten soll es bei den Gesprächen auch um die Annexionspläne der neuen israelischen Regierung von Teilen des besetzten Westjordanlands gehen.

Pompeo im Mai 2019 in der israelischen Botschaft in Washington © AFP

Die Koalitionsvereinbarung zwischen Netanjahu und Gantz enthält ein Konzept zur Umsetzung der im umstrittenen Nahost-Plan von US-Präsident Donald Trump vorgesehenen Annexionen im Westjordanland. Während die USA bereits grünes Licht für die geplanten Gebietsanschlüsse gaben, sehen weite Teile der internationalen Gemeinschaft darin einen Verstoß gegen das Völkerrecht und haben Israel vor einer solchen Annexion gewarnt.