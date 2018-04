Früherer CIA-Chef nimmt erstmals an Beratungen der Nato-Außenminister teil

US-Außenminister Pompeo pocht bei Nato-Treffen auf höheren Beitrag Deutschlands

Brüssel (AFP) - Mit der Forderung nach höheren Verteidigungsausgaben der Bündnispartner ist der neue US-Außenminister Mike Pompeo zu seinem ersten Nato-Treffen nach Brüssel gereist. Der frühere CIA-Chef kam am Freitag mit seinen Außenminister-Kollegen zu Beratungen über einen finanziellen Lastenausgleich zusammen. Die USA sehen hier insbesondere Deutschland in der Pflicht. Weitere Themen waren der Umgang mit Russland sowie die Nato-Ausbildungsmission im Irak.

Pompeo traf weniger als 24 Stunden nach seiner Vereidigung als neuer US-Außenminister in Brüssel ein. "Die Arbeit, die heute hier gemacht wird, ist von unschätzbarem Wert, und unsere Ziele sind ehrgeizig", sagte Pompeo zum Auftakt des Treffens. Er freue sich auf einen "produktiven Besuch".

Ein zentrales Thema des Treffens waren die Beziehungen der Nato zu Russland, die wegen Moskaus Vorgehen im Syrien-Konflikt und des Giftanschlags auf den russischen Ex-Spion Sergej Skripal in Großbritannien äußerst angespannt sind. Es herrsche Einigkeit "über das Ausmaß der russischen Aggression", sagte ein ranghoher Vertreter des US-Außenministeriums nach den Beratungen.

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg warf Russland ein "gefährliches Verhalten" vor. Die Nato sei aber weiterhin zu einem "ernsthaften Dialog" bereit. Auch Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) und sein belgischer Kollege Didier Reynders betonten, dass der Kontakt zu Moskau nicht abreißen dürfe. Viele Konflikte ließen sich ohne Russland nicht lösen. Er erwarte von Moskau aber auch "konstruktive Beiträge".

Bei der Diskussion über die Verteidigungsausgaben der Bündnispartner herrscht hingegen weniger Einigkeit. US-Präsident Donald Trump hat die Nato-Verbündeten wiederholt dafür kritisiert, dass Ausgabenziel von zwei Prozent der Wirtschaftsleistung nicht einzuhalten.

Vor den Gesprächen Pompeos mit seinen Kollegen hatten Mitglieder seiner Delegation insbesondere auf Deutschland verwiesen, den "größten und reichsten" Nato-Partner in Europa. Später äußerte sich ein US-Regierungsvertreter versöhnlicher. Die Verbündeten seien sich einig, dass alle Staaten Pläne für eine Anpassung ihrer Beiträge vorlegen müssten, "auch diejenigen, die das bisher nicht getan haben".

Das Thema dürfte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) auch bei ihrem Treffen mit US-Präsident Donald Trump am Freitag in Washington beschäftigen. Maas verwies in Brüssel auf Deutschlands humanitäre Hilfe in Syrien und dem Irak. So leiste die Bundesrepublik den größten finanziellen Beitrag zu den auf der internationalen Geberkonferenz am Mittwoch in Brüssel beschlossenen Hilfszahlungen für notleidende Menschen in Syrien und den Nachbarländern.

Der Bundesaußenminister sprach sich außerdem für eine Ausweitung des Nato-Einsatzes im Irak aus. Er begrüße die Bitte des irakischen Ministerpräsidenten Haider al-Abadi an die Nato, ihr Engagement im Irak zu intensivieren, sagte Maas. Das Bündnis bildet irakische Soldaten mit einigen Dutzend Beratern aus. Diese Mission soll deutlich auf voraussichtlich mehrere hundert Ausbilder aufgestockt werden, um nach der Vertreibung der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) das Land dauerhaft zu stabilisieren.