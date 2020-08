US-Außenminister Pompeo zu Gesprächen in Israel erwartet

Jerusalem (AFP) - US-Außenminister Mike Pompeo wird am Montag zu politischen Gesprächen in Israel erwartet. In Jerusalem will er unter anderem mit Regierungschef Benjamin Netanjahu zusammentreffen. Dabei soll es um die jüngst verkündete Normalisierung der Beziehungen zwischen Israel und den Vereinigten Arabischen Emiraten gehen. Im Anschluss will Pompeo in die Emirate, nach Bahrain und in den Sudan reisen.

US-Außenminister Mike Pompeo © AFP

Israel und die Emirate hatten vor anderthalb Wochen überraschend die Normalisierung ihrer Beziehungen verkündet. Die Emirate sind damit nach Ägypten und Jordanien das dritte arabische Land, das diplomatische Beziehungen zu Israel aufnimmt. Die Vereinbarung war unter Vermittlung Washingtons zustandegekommen und soll demnächst im Weißen Haus unterzeichnet werden. Das Abkommen sieht auch einen vorläufigen Verzicht Israels auf geplante Annexionen im Westjordanland vor.