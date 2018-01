Diskreter Besuch nach Kritik von Trump an Kosten und Standort

US-Außenminister Tillerson besichtigt neue US-Botschaft in London

London (AFP) - US-Außenminister Rex Tillerson hat am Montag der neuen US-Botschaft in London einen Besuch abgestattet. Nach der Kritik von US-Präsident Donald Trump an dem Neubau fiel der Besuch des Chefdiplomaten sehr diskret und weitgehend unter Ausschluss der Medien aus. Entgegen der Tradition gab es keinen offiziellen Empfang. Anschließend traf Tillerson mit der britischen Premierministerin Theresa May und Außenminister Boris Johnson zusammen.

Tillerson (r.) mit dem US-Botschafter in London, Johnson © AFP

Offiziell begründet wurde die Zurückhaltung mit der Haushaltssperre in den USA, die eine weitgehende Schließung von Bundesbehörden zur Folge hat. Doch das Außenministerium in Washington hatte den Botschaftsbesuch Tillersons schon zuvor heruntergespielt und erklärt, die Bauarbeiten seien noch nicht abgeschlossen.

Ein Sprecher des US-Außenministeriums erklärte, mit dem London-Besuch Tillersons solle die Bedeutung der transatlantischen Allianz unterstrichen werden. Mit seinem ersten Stopp in Großbritannien wolle Tillerson die "besondere Beziehung" zwischen den USA und Großbritannien bekräftigen.

Die US-Botschaft in London war am Dienstag vergangener Woche ohne großen Pomp eröffnet worden, nachdem Trump seinen Unmut über den knapp 820 Millionen Euro teuren Bau geäußert und angekündigt hatte, nicht an der offiziellen Einweihungszeremonie im Februar teilzunehmen.

Kritiker des US-Präsidenten hatten Massenproteste für einen Besuch Trumps zu der Botschaftseröffnung angekündigt. Trump begründete seine Absage indes mit seiner Unzufriedenheit über den abgelegenen Standort der neuen Botschaft im Südwesten von London.

Trotz der traditionell engen Beziehungen zwischen Washington und London hat Trump Großbritannien in seinem ersten Amtsjahr noch keinen Besuch abgestattet.