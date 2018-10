Medien: Saudi-Arabien könnte Tod von Kritiker einräumen

US-Außenminister bemüht sich in Riad um Aufklärung im Fall Khashoggi

Riad (AFP) - Zwei Wochen nach dem Verschwinden des saudiarabischen Journalisten Jamal Khashoggi in Istanbul hat sich US-Außenminister Mike Pompeo in Riad um eine Aufklärung des Falls bemüht. Pompeos Sprecherin sagte am Dienstag, auch die saudiarabische Führung sehe die Notwendigkeit einer "vertieften, transparenten Untersuchung". US-Medien hatten zuvor berichtet, Saudi-Arabien erwäge einzugestehen, dass außer Kontrolle geratene Agenten Khashoggi bei einem missglückten Entführungsversuch getötet hätten.

Pompeo in Riad © AFP

Pompeo wurde in der saudiarabischen Hauptstadt von Außenminister Adel al-Dschubeir, König Salman und dem mächtigen Kronprinzen Mohammed bin Salman empfangen. Nach dem Gespräch mit al-Dschubeir sagte Pompeos Sprecherin Heather Nauert, die beiden Minister seien sich einig gewesen hinsichtlich "der Bedeutung einer vertieften, transparenten Untersuchung" im Fall Khashoggi.

Bei der Begrüßung waren Pompeo und bin Salman mit einem breiten Lächeln zu sehen. Der 33-jährige Kronprinz bezeichnete die USA als "alten und starken Verbündeten" und betonte, sie würden die "Herausforderungen" gemeinsam bewältigen. Am Abend wollten sie erneut zum Essen zusammenkommen, bevor Pompeo am Mittwoch weiter zu Gesprächen in die Türkei fliegt, wie das türkische Außenministerium mitteilte.

Der Kronprinz steht international unter Druck, da er verdächtigt wird, die Ermordung Khashoggis angeordnet zu haben. Der Journalist war am 2. Oktober in das Istanbuler Konsulat Saudi-Arabiens gegangen, um ein Dokument für seine Hochzeit abzuholen, und ist seither verschwunden. Türkische Ermittler hegen den Verdacht, dass er dort ermordet wurde. Riad bestreitet dies, ist aber den Beweis schuldig geblieben, dass Khashoggi das Konsulat lebend wieder verließ.

Laut US-Medienberichte will Saudi-Arabien in Kürze den Tod des Journalisten einräumen. CNN berichtete am Montag, Saudi-Arabien bereite eine Mitteilung vor, wonach saudiarabische Agenten auf eigene Faust versucht hätten, Khashoggi zu entführen. Bei einem aus dem Ruder gelaufenen Verhör im Konsulat sei er dann getötet worden. Mit dieser Darstellung soll laut dem "Wall Street Journal" die Führung in Riad entlastet werden.

Wie türkische Medien berichteten, verließ der saudiarabische Konsul in Istanbul, Mohammed al-Obaidi, am Dienstagnachmittag die Türkei an Bord einer Linienmaschine in Richtung Riad. Die türkische Polizei hatte in der Nacht zu Dienstag das Konsulat acht Stunden lang durchsucht und dabei unter anderem Bodenproben aus dem Garten genommen. Am Dienstag wollte die Polizei auch die nahegelegene Residenz des Konsuls durchsuchen.

Die Affäre um Khashoggi sorgt seit Tagen für Schlagzeilen und belastet das Verhältnis Riads zu seinem wichtigsten Verbündeten USA, wo der Journalist seit September 2017 im Exil lebte. US-Präsident Donald Trump drohte Riad am Samstag mit einer "schweren Strafe", sollten sich die Vorwürfe bestätigen, brachte aber auch die These auf, dass außer Kontrolle geratene saudiarabische Agenten auf eigene Faust handelten.

Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) forderte in dem Fall "eine geschlossene Haltung" der Staatengemeinschaft. "Wir befinden uns in sehr enger Abstimmung mit unseren europäischen Partnern und den USA", erklärte er. Der menschenrechtspolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Frank Schwabe, verlangte von der Bundesregierung den Abbruch der diplomatischen Beziehungen zu Saudi-Arabien, das sich "international als Partner disqualifiziert" habe, und einen sofortigen Stopp der Waffenlieferungen.

UN-Menschenrechtskommissarin Michelle Bachelet verlangte die Aufhebung der diplomatischen Immunität jener Vertreter Saudi-Arabiens, die mit Khashoggis Verschwinden in Zusammenhang stehen. Diplomatische Immunität dürfe nicht als Vorwand benutzt werden, "um Ermittlungen zu Geschehnissen und Verantwortlichen zu behindern", kritisierte sie. Das Verschwindenlassen und Töten eines Menschen sei ein "sehr ernstes Verbrechen".