Pompeo trifft während Corona-Pandemie neue Regierungspartner Netanjahu und Gantz

US-Außenminister nimmt Auslandsreisen wieder auf und besucht Israel

Washington (AFP) - US-Außenminister Mike Pompeo will inmitten der Coronavirus-Pandemie seine Auslandsreisen wiederaufnehmen. Pompeo wird kommende Woche nach Israel fliegen, um Ministerpräsident Benjamin Netanjahu und dessen neuen Regierungspartner Benny Gantz zu treffen, wie das US-Außenministerium am Freitag mitteilte. Die Reise ist für den kommenden Mittwoch geplant. An diesem Tag soll die neue israelische Einheitsregierung vereidigt werden.

Pompeo (l.) und Netanjahu Ende 2019 © AFP

Bei den Gesprächen werde es um den Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie gehen, erklärte Pompeos Sprecherin Morgan Ortagus. Geplant seien außerdem Beratungen über "regionale Sicherheitsthemen im Zusammenhang mit dem schädlichen Einfluss des Iran".

Die Reise ist eine symbolische Unterstützung für die neue Einheitsregierung der einstigen Rivalen Netanjahu und Gantz. Die USA und Israel sind traditionell enge Verbündete - ein Bündnis, das unter Präsident Donald Trump noch gestärkt wurde.

Pompeo ist einer der ersten wichtigen Regierungsvertreter weltweit, die inmitten der Coronavirus-Pandemie wieder internationale Reisen antreten. Zuletzt war der US-Außenminister am 23. März in Afghanistan und Katar gewesen.