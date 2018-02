Sprecherin warnt vor Auswirkungen auf Beziehungen Polens zu USA und Israel

US-Außenministerium besorgt über Auswirkungen des polnischen Holocaust-Gesetzes

Washington (AFP) - Das US-Außenministerium hat sich besorgt über mögliche "Folgen" des umstrittenen polnischen Gesetzes zum Umgang mit dem Holocaust gezeigt. Die Sprecherin des Ministeriums, Heather Nauert, appellierte am Mittwoch an die Regierung in Warschau, "das Gesetz hinsichtlich möglicher Auswirkungen auf die Meinungsfreiheit und unsere Möglichkeiten, gute Partner zu sein, zu überprüfen".

Eingang zum früheren KZ Auschwitz © AFP

"Wir verstehen, dass Ausdrücke wie 'polnische Todeslager' falsch sind, zu Irrtümern und Verletzungen führen können", erklärte Nauert. Die US-Regierung befürchte jedoch, dass das Gesetz der Redefreiheit und der historischen Debatte schaden könne. Zudem könne es "Auswirkungen" auf die "stragetischen Interessen und Beziehungen Polens haben, auch was die USA und Israel angeht", warnte sie. Von möglichen Unstimmigkeiten "würden nur unsere Gegner profitieren".

Der Gesetzentwurf sieht vor, die falsche Bezeichnung der NS-Todeslager als "polnisch" unter Strafe zu stellen. Außerdem soll es verboten werden, Polen eine Mitschuld an den Nazi-Verbrechen zu geben.

Die israelische Regierung hatte am Wochenende gegen das Gesetz protestiert, das nach ihrer Ansicht zur Verschleierung polnischer Verbrechen an Juden im Zweiten Weltkrieg beitragen könnte. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu und sein polnischer Kollege Mateusz Morawiecki vereinbarten daraufhin, den Streit im Dialog beilegen zu wollen.

Laut dem vergangene Woche vom Parlament in Warschau verabschiedeten Gesetz droht künftig jedem eine Geld- oder Haftstrafe von bis zu drei Jahren, der die Todeslager der Nazis im besetzen Polen fälschlicherweise als "polnische Lager" bezeichnet oder den polnischen Staat der Komplizenschaft mit den Nazis bezichtigt. Das Gesetz soll für polnische Bürger ebenso wie für Ausländer gelten.

Es gilt als sicher, dass es auch den Senat passieren wird. Nach der Unterzeichnung durch Präsident Andrej Duda könnte es dann in Kraft treten. Der polnische Staatschef äußerte sich am Sonntag aber zurückhaltend zu dem Vorhaben. Er werde den finalen Gesetzestext einer "gründlichen Analyse" unterziehen, sagte Duda.