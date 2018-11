US-Bürger im zentralafrikanischen Land sollen "sich bedeckt halten"

US-Botschaft im Kongo warnt vor "möglicher terroristischer Bedrohung"

Kinshasa (AFP) - Die US-Botschaft in Kinshasa hat nach eigenen Angaben Informationen über eine "mögliche terroristische Bedrohung" gegen ihre Einrichtungen in der Demokratischen Republik Kongo erhalten. Vier Wochen vor der wichtigen Wahl in dem zentralafrikanischen Land mahnten die US-Behörden ihre Bürger in einer am Samstag auf der Website der Botschaft veröffentlichten Mitteilung, "sich bedeckt zu halten". Die Botschaft werde am Montag geschlossen bleiben.

Wahlplakate der Opposition im Kongo © AFP

Die Botschaft habe "glaubwürdige und konkrete Informationen zu einer möglichen terroristischen Bedrohung gegen US-Regierungsgebäude in Kinshasa" erhalten, hieß es in der Erklärung. US-Bürger wurden aufgefordert, eine "erhöhte Wachsamkeit" und ein "gutes Situationsbewusstsein" an den Tag zu legen.

Nach zwei Jahren Verzögerungen und gebrochener Versprechen begann im Kongo am Mittwoch der Wahlkampf für die Präsidentschaftswahl am 23. Dezember. Der scheidende Präsident Joseph Kabila gibt fast zwei Jahre nach dem verfassungsmäßigen Ende seiner Amtszeit die Macht ab.

Die Wahl gilt als wegweisend für die politische Zukunft des Rohstoffreichen Landes, das seit seiner Unabhängigkeit von Belgien im Jahr 1960 keinen friedlichen Machtwechsel erlebt hat. Die USA riefen die Demokratische Republik Kongo dazu auf, die "historische Chance" wahrzunehmen und mit einer "glaubhaften Wahl" für Stabilität zu sorgen.