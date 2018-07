Kritik auch von FDP und Grünen

US-Botschafter Grenell fordert Stopp von Bargeld-Transfer in den Iran

Berlin (AFP) - Der US-Botschafter in Deutschland, Richard Grenell, hat die Bundesregierung aufgefordert, eine vom Iran gewünschte Bargeld-Lieferung über 300 Millionen Euro zu verhindern. "Wir sind sehr besorgt über die Berichte, dass das iranische Regime versucht, hunderte Millionen Euro in bar von einer deutschen Bank in den Iran zu bewegen", sagte Grenell der "Bild"-Zeitung vom Dienstag. "Wir ermutigen die deutsche Regierung auf höchster Ebene, zu intervenieren und dieses Vorhaben zu stoppen."

US-Botschafter Grenell © AFP

Der Iran will sich ein Guthaben der staatlichen Europäisch-Iranischen Handelsbank in Höhe von 300 Millionen Euro in bar auszahlen lassen und nach Teheran ausfliegen. Die Bundesregierung hatte am Montag bestätigt, dass dies derzeit geprüft wird, unter anderem von der Finanzaufsichtsbehörde Bafin. Teheran will das Geld angesichts neuer US-Sanktionen offenbar vor einem drohenden Einfrieren von Konten retten.

Auch Abgeordnete der Opposition im Bundestag äußerten sich kritisch. Der außenpolitische Sprecher der FDP, Bijan Djir-Sarai, sagte der "Bild"-Zeitung: "Es ist ein wunderbares Beispiel, dass die deutsche Außenpolitik weder Interessen geleitet noch Werte orientiert ist. Von diesem Geld wird nicht mal ein Cent bei den Menschen im Iran ankommen."

Der Grünen-Abgeordnete Tobias Lindner sagte der "Bild", sollten der Bundesregierung Hinweise vorliegen, dass die Gelder der Terrorfinanzierung dienen, müsse sie alle Möglichkeiten prüfen, um eine Ausfuhr zu verhindern.