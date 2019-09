Richterin: Regierung darf sich nicht über gegenteilige Vereinbarung hinwegsetzen

US-Bundesgericht untersagt unbefristete Inhaftierung von Migrantenkindern

Los Angeles (AFP) - Ein US-Bundesgericht in Kalifornien ist gegen das Vorhaben der Regierung von Präsident Donald Trump eingeschritten, eine zeitlich unbegrenzte Inhaftierung von illegal eingewanderten Kindern zu ermöglichen. Richterin Dolly Gee verwies am Freitag (Ortszeit) auf das sogenannte Flores Agreement, das vorsieht, dass die US-Behörden Migrantenkinder nicht länger als 20 Tage lang festhalten dürfen. Diese Vereinbarung könne die Regierung "nicht einfach ignorieren", entschied die Richterin.

Migranten an der Grenze zwischen Mexiko und den USA © AFP

"Der Segen oder der Fluch - je nach jeweiligem Standpunkt - eines verbindlichen Vertrages ist seine Sicherheit", hob Gee hervor. Die Regierung könne daher die Bestimmungen des vor 22 Jahren geschlossenen Flores Agreement nicht einfach missachten, "bloß weil sie mit seinem Ansatz aus politischen Gründen nicht mehr einverstanden sind".

Statt im Kongress eine Änderung der Rechtslage zu erwirken, habe die Regierung einfach Regelungen beschlossen, die dem Flores Agreement widersprechen. "Das verletzt den Rechtsstaat. Und das kann dieses Gericht nicht zulassen", stellte Richterin Gee fest.

Im Präsidentschaftswahlkampf 2016 zählte der Kampf gegen die illegale Einwanderung zu Trumps zentralen Versprechen. 2018 ordnete er eine "Null-Toleranz"-Strategie an. Mehr als 2300 Kinder von illegalen Einwanderern wurden an der US-Grenze von ihren Eltern getrennt. Nach einer Welle der Empörung in den Vereinigten Staaten rückte die Regierung von diesem Vorgehen ab.

Trumps Einwanderungspolitik wird immer wieder vor Gericht angefochten. Gegen seine Abkehr vom Flores Agreement hatte ein Bündnis aus 20 US-Bundesstaaten Klage eingereicht. Auch Menschenrechtsorganisationen hatten mit Klagen gedroht.

Die Nichtregierungsorganisation National Center for Youth Law erklärte am Freitag, die Gerichtsentscheidung in Kalifornien sei "ein Sieg für Migrantenkinder". Allerdings sei davon auszugehen, dass Trumps Regierung "ihre rücksichtslose Kampagne fortsetzt, den grundlegenden Schutz für Kinder abzuschaffen" und Minderjährige "ohne jede Aufsicht einzusperren".

Das US-Justizministerium reagierte "enttäuscht" auf die Gerichtsentscheidung. Das Flores Agreement sei "überholt" und das Justizministerium werde weiter daran arbeiten, "die Integrität unseres Einwanderungssystems wiederherzustellen", hieß es.