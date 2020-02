US-Demokraten halten in Bundesstaat New Hampshire zweite Vorwahl ab

Manchester (AFP) - Rund eine Woche nach der Wahlblamage von Iowa richten die US-Demokraten im Bundesstaat New Hampshire am Dienstag ihre zweite Präsidentschaftsvorwahl aus. In Umfragen für den Ostküstenstaat liegt der linksgerichtete Senator Bernie Sanders in Führung, gefolgt vom früheren Bürgermeister Pete Buttigieg. Dahinter kommen mit einigem Abstand die Senatorin Elizabeth Warren, der frühere Ex-Vizepräsident Joe Biden und die Senatorin Amy Klobuchar, die sehr eng beieinander liegen.

Sanders (l.) und Buttigieg © AFP

Die Vorwahlen zur Bestimmung des Herausforderers von Amtsinhaber Donald Trump hatten vergangene Woche mit einer schweren Panne im Bundesstaat Iowa begonnen. Wegen technischer Probleme konnten die Wahlergebnisse zunächst nicht übermittelt werden. Letztlich gewann Buttigieg vor Sanders, Warren und Biden. Anders als beim sogenannten Caucus von Iowa, bei dem Versammlungen abgehalten werden, geben die Wähler in New Hampshire normale Wahlzettel ab.