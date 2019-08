US-Präsident will Treffen in einem seiner Golfclubs austragen

US-Demokraten kündigen Untersuchung zu Trump-Vorschlag für nächsten G7-Gipfel an

Washington (AFP) - Die oppositionellen US-Demokraten wollen eine parlamentarische Untersuchung zum Vorschlag von Präsident Donald Trump, den nächsten G7-Gipfel in einem seiner Golfclubs auszutragen. Der demokratische Vorsitzende des Justizausschusses des Repräsentantenhauses, Jerry Nadler, erklärte am Mittwoch, Trumps finanzielle Interessen würden eindeutig Regierungshandeln beeinflussen. Nadler und der Abgeordnete Steve Cohen sprachen von einem "beunruhigenden Muster der Korruption" bei Trump.

Trump National Doral Miami © AFP

Der US-Präsident hatte am Montag beim G7-Gipfel im französischen Biarritz gesagt, er würde das nächste Treffen gerne in seinem Trump National Doral Miami Golfclub austragen. Es wäre ein "großartiger Ort" für den nächsten Gipfel. Die USA übernehmen im kommenden Jahr den Vorsitz der Gruppe aus sieben führenden Industriestaaten. Trump verwahrte sich gegen Kritik, er vermenge sein Amt mit privaten Geschäftsinteressen.

Die US-Demokraten sehen das anders. Nadler kündigte an, Anhörungen zum Austragungsort des nächsten G7-Gipfels ansetzen und vom Weißen Haus Dokumente dazu verlangen zu wollen. Sollte der Doral-Club tatsächlich als Austragungsort ausgewählt werden, wäre es der erste bekannte Fall, in dem ausländische Regierungen Geld an Privatunternehmen Trumps zahlen müssten, um mit der US-Regierung zusammenzukommen.