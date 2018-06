Mann soll 800.000 Dollar kassiert haben

US-Geheimdienstmitarbeiter wegen Spionage für China festgenommen

Washington (AFP) - Ein US-Geheimdienstmitarbeiter ist wegen des Vorwurfs festgenommen worden, Geheimunterlagen an China verkauft zu haben. Der Mann sei auf dem Weg zum Flughafen von Seattle gefasst worden, von wo er nach China fliegen wollte, teilte das US-Justizministerium am Montag (Ortszeit) mit. Bei seiner Festnahme habe er vertrauliche Daten bei sich gehabt.

US-Geheimdienstler wegen Spionage für China festgenommen © AFP

Dem Ministerium zufolge handelt es sich um einen früheren Armeeangestellten, der fließend Mandarin und Russisch spricht. Er sei im Jahr 2016 in die Dienste des US-Militärgeheimdienstes DIA aufgenommen worden. Stationiert in einer Handelsvertretung in Peking, habe der 58-Jährige Kontakte zum chinesischen Geheimdienst hergestellt. Gegenüber der DIA und der Bundespolizei FBI habe der Mann sich als Doppelagent dargestellt, der letztlich aber zum Nutzen der USA arbeite.

US-Ermittler kamen jedoch dahinter, dass der Verdächtige regelmäßige Treffen mit chinesischen Geheimagenten hatte, über die er bei seinem US-Arbeitgeber keine Rechenschaft ablegte. Zudem habe er Handys benutzt, die die Chinesen ihm zur Verfügung gestellt hätten.

Die Ermittler stießen zudem auf erhebliche Schulden des Mannes. Zwischen 2013 und 2016 habe er von chinesischer Seite Zahlungen in Höhe von insgesamt mehr als 800.000 Dollar (680.000 Euro) erhalten, meist in bar.

In den vergangenen Monaten hatte es eine Reihe von Festnahmen von US-Beamten wegen Spionageverdachts für China gegeben. Ein ehemaliger CIA-Mitarbeiter wurde im Januar verhaftet und wegen Spionage angeklagt. Ein früherer ranghoher Vertreter des Außenministeriums wurde im vergangenen Jahr wegen des gleichen Vorwurfs festgenommen. Eine US-Diplomaten wurde 2017 wegen Kontakten zu chinesischen Spionen festgenommen.