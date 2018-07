US-Gericht befasst sich mit Klage von Herero und Nama gegen Deutschland

New York (AFP) - Ein Bundesgericht in New York befasst sich am Dienstag (16.00 Uhr MESZ) erneut mit der Sammelklage von Vertretern der Volksgruppen der Herero und Nama aus Namibia gegen Deutschland. Die Kläger verlangen Entschädigungen für die unter der deutschen Kolonialherrschaft zu Beginn des 20. Jahrhunderts begangenen Verbrechen.

Vertreter der Herero im März 2017 in New York © AFP

In der Anhörung geht es um einen Antrag der Bundesregierung, die Klage zu verwerfen. Sie argumentiert, dass die US-Justiz nicht zuständig sei. Ob Richterin Laura Swain bereits über den Antrag entscheiden wird, ist unklar. Die Bundesregierung steht seit 2014 mit der Regierung in Windhuk im Dialog über die Aufarbeitung der Gräueltaten, Entschädigungszahlungen direkt an die Opfer lehnt sie aber ab.