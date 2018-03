US-Gericht lässt Klage gegen Trump wegen illegaler geschäftlicher Vorteile zu

Washington (AFP) - Ein US-Bundesgericht hat eine Klage gegen US-Präsident Donald Trump wegen illegaler ausländischer Zahlungen im Zusammenhang mit den Aktivitäten seines Unternehmens zugelassen. Richter Peter Messitte wies am Mittwoch (Ortszeit) einen Einspruch gegen die Klage des Bundesstaates Maryland und des Hauptstadtbezirks Washington zurück, beschränkte das Verfahren jedoch auf die US-Hauptstadt.

The Trump International Hotel in Washington, DC is at the center of a lawsuit alleging that the president receives illegal foreign payments via his sprawling business empire