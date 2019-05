Einstweilige Verfügung untersagt Nutzung von Pentagon-Geldern

US-Gericht stoppt Trumps Pläne zur Finanzierung von Mauerbau an der Grenze

Washington (AFP) - Ein US-Gericht hat die Pläne von Präsident Donald Trump zur Finanzierung des Mauerbaus an der Grenze zu Mexiko vorerst gestoppt. Der Bundesrichter Haywood Gilliam erließ am Freitag eine einstweilige Verfügung, die es der Regierung "gerichtlich untersagt", mit Geldern des Verteidigungsministeriums eine Grenzanlage in Yuma und El Paso in den Bundesstaaten Arizona und Texas zu bauen. Präsident Trump kritisierte die Entscheidung und sprach sich für ein "beschleunigtes Berufungsverfahren" aus.

Ein Stück Grenzzaun im US-Bundesstaat New Mexico © AFP

Trump fordert seit Jahren den Bau einer Mauer an der Grenze zu Mexiko. Er begründet dies mit der Notwendigkeit des "Kampfs gegen illegale Einwanderung und Drogenschmuggel". Der US-Kongress hatte ihm die Milliarden für den Bau der umstrittenen Grenzmauer aber verwehrt. Trump rief deswegen im Februar den Notstand aus. Dies ermöglicht es ihm, sich die Mauer-Milliarden aus bestehenden Etatposten zu besorgen.

Das Verteidigungsministerium gab zuletzt vor zwei Wochen weitere 1,5 Milliarden Dollar (rund 1,3 Milliarden Euro) für neue Absperrungen an der Grenze frei. Mit dem Geld soll nach Angaben des Pentagon ein 125 Kilometer langes Stück der Grenzanlage in Arizona und Texas ersetzt werden. Bereits im März hatte das Ministerium eine Milliarde Dollar für Baumaßnahmen in einem anderen Abschnitt in Texas freigegeben.

Der Streit um die Gelder hatte über die Jahreswende hinweg eine fünfwöchige Haushaltsblockade und damit eine Teilschließung von US-Bundesbehörden ausgelöst. Es war der längste sogenannte Shutdown der US-Geschichte.

Rund 20 US-Bundesstaaten, darunter die demokratischen Hochburgen Kalifornien und New York, haben ebenso wie die Menschenrechtsorganisation American Civil Liberties Union (ACLU) sowie Umweltschützer und Grenzkommunen Klagen angestrengt. Sie argumentieren, die Notverordnung verstoße gegen die Verfassung.

Richter Gilliam hielt es nun zumindest für wahrscheinlich, dass die Kläger mit ihrer Argumentation Erfolg haben könnten. Die Kontrolle des US-Kongresses über Bundesausgaben sei ein "wesentliches" Merkmal der Verfassung, begründete der Richter seine Entscheidung.

Präsident Trump erklärte, die Regierung werde ein "beschleunigtes Berufungsverfahren" anstreben. Im Kurzbotschaftendienst Twitter bezeichnete er den Gilliam als "Aktivisten", der von Ex-Präsident Barack Obama ernannt worden sei. "Das ist eine Entscheidung gegen Grenzschutz und für Kriminalität, Drogen und Menschen", klagte er.