Widerstand von Bundesstaaten vorerst erfolgreich

US-Gericht untersagt Veröffentlichung von Plänen für Waffen aus 3D-Druckern

Washington (AFP) - Der juristische Widerstand von mehreren US-Bundesstaaten gegen Schusswaffen aus dem 3D-Drucker hat Wirkung gezeigt: Ein Bundesgericht in Seattle verbot vorerst die von der Regierung in Washington zuvor genehmigte Veröffentlichung von Konstruktionsplänen im Internet. Für den 10. August setzte es eine Anhörung zu der umstrittenen Angelegenheit an.

Eine Plastikpistole aus dem Drucker © AFP

Acht Bundesstaaten und die Hauptstadt Washington hatten die Bundesregierung verklagt und einen Stopp der ab Mittwoch geplanten Freigabe der digitalen Pläne gefordert. Die Entscheidung des Gerichts sei "ein großer Sieg des gesunden Menschenverstands und für die öffentliche Sicherheit", teilte die oberste Strafverfolgerin des Staates New York, Barbara Underwood, mit. New York gehörte zu den Klägern. Schusswaffen aus dem 3D-Drucker zu erlauben, sei "einfach verrückt".

Nach einem langjährigen Rechtsstreit hatte die US-Regierung der in Texas ansässigen Firma Defense Distributed im Juni erlaubt, Konstruktionspläne für Schusswaffen aus 3D-Druckern im Internet zu veröffentlichen. Deren Gründer Cody Wilson schwebt eine Art Online-Bibliothek für Blaupausen für Waffen aus Eigenproduktion nach dem Vorbild der bekannten Wikipedia-Enzyklopädie vor.

Gegenüber dem Magazin "Wired" kündigte Wilson an, für sein Ansinnen vor Gericht weiter fechten zu wollen. "Amerikaner haben das unbestreitbare Recht, diese Informationen zu teilen", sagte er.

Mit Hilfe der durch Defense Distributed bereitgestellten Pläne können computergesteuerte 3D-Drucker oder Fräsen funktionsfähige Schusswaffen herstellen. Diese haben anders als Pistolen oder Gewehre aus industrieller Produktion keine Seriennummern, über die sie zurückverfolgt werden könnten. Zumindest ein Modell ist aus Kunststoff, wäre also für Metalldetektoren nicht erkennbar.

Nach der Entscheidung der US-Regierung hatte es in den USA einen Sturm der Entrüstung gegeben, Strafverfolgungsbehörden mehrerer von der Demokratischen Partei regierter Bundesstaaten zogen vor Gericht. 23 demokratische Senatoren brachten ein Gesetz in den Kongress ein, das die Veröffentlichung der Schusswaffen-Pläne verhindern soll.

Underwood erklärte, es sei "verrückt, Kriminellen die Werkzeuge an die Hand zu geben, nicht rückverfolgbare, nicht aufspürbare Waffen per Knopfdruck herzustellen". Das aber sei "exakt das", was die Regierung von US-Präsident Donald Trump erlaubt habe.

Angesichts der Kritik ließ auch das Weiße Haus inzwischen Skepsis gegenüber der Idee erkennen. Ein Sprecher betonte, es sei nach derzeitiger Rechtslage illegal, eine vollständig aus Kunststoff bestehende Waffe herzustellen oder zu besitzen. Das gelte auch für Waffen aus 3D-Druckern. Trump erklärte, er lasse prüfen, ob Plastikwaffen aus Druckern an die breite Öffentlichkeit "verkauft" werden sollten.

Generell ist Trump ein energischer Befürworter des Rechtes auf privaten Waffenbesitz. Seit dem Wahlkampf ist er eng mit der Waffenlobby NRA verbündet. Das laxe Waffenrecht und die weite Verbreitung von Schusswaffen sind eines der politisch umstrittensten Themen in den USA. Die Debatte wird regelmäßig durch Schusswaffenangriffe mit einer größeren Zahl von Todesopfern emotional angeheizt.

Zum Angebot von Defense Distributed gehört unter anderem eine auf 3D-Druckern reproduzierbare Plastikwaffe und eine eigens für den Waffenbau konzipierte computergesteurte CNC-Fräse namens "Ghost Gunner", mit der die Metallteile bearbeitet werden können. Wilson argumentiert, gedruckte Waffen seien durch den Zweiten Zusatzartikel zur US-Verfassung geschützt.

Der Artikel garantiert nach Lesart der Waffenlobbyisten das Recht auf den privaten Waffenbesitz. Die Firma und ihre Website wurden in letzter Zeit zum Symbol für das Problem mit unregistrierten "Geister-Waffen", sind aber nicht die einzige Quelle. Bausätze, mit denen sie sich herstellen lassen, gibt es auch anderswo.

Die Firma und ihr Gründer, der als radikaler Pro-Waffen-Aktivist bekannt ist, machten ihre 3D-Pläne bereits vor dem mit der Regierung vereinbarten Zeitpunkt öffentlich. Der Nachrichtenagentur AFP gelang es am Dienstag, zwei Dateien zum Bau von Schusswaffen von deren Website herunterzuladen.