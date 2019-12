53-Jähriger in Umfragen weit abgeschlagen - Noch 16 Bewerber

US-Gouverneur Bullock steigt aus Präsidentschaftsrennen der Demokraten aus

Washington (AFP) - Mit dem US-Gouverneur Steve Bullock ist ein weiterer Bewerber aus dem Rennen um die Präsidentschaftskandidatur der US-Demokraten ausgestiegen. "Ich setze heute meine Präsidentschaftskampagne aus", schrieb der Gouverneur des Bundesstaates Montana am Montag im Kurzbotschaftendienst Twitter. An seine Unterstützer gerichtet fügte er hinzu: "Danke für euren Glauben, euer Vertrauen und eure Unterstützung."

Gouverneur Steve Bullock © AFP

Der 53-Jährige war erst spät in das Präsidentschaftsrennen eingestiegen und lag in Umfragen zuletzt deutlich unter einem Prozent. Erst am Sonntag hatte mit dem früheren Abgeordneten Joe Sestak ein weiterer Bewerber das Handtuch geworfen.

Damit verbleiben im Bewerberfeld der oppositionellen Demokraten 16 Kandidaten. Zuletzt hatte der frühere New Yorker Bürgermeister Michael Bloomberg seine Kandidatur angekündigt. Umfragen sehen Vize-Präsident Joe Biden an der Spitze, gefolgt von den Senatoren Bernie Sanders und Elizabeth Warren und dem Bürgermeister Pete Buttigieg.

Die Demokraten hoffen, den republikanischen Amtsinhaber Donald Trump bei der Präsidentschaftswahl im November 2020 aus dem Weißen Haus drängen zu können.