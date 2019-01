Dutzende Flüchtlinge versuchen in Tijuana über Grenzzaun zu klettern

US-Grenzschützer setzen an Grenze zu Mexiko Tränengas gegen Migranten ein

Tijuana (AFP) - An der Grenze zwischen Mexiko und USA haben US-Grenzschützer erneut Tränengas und Pfefferspray eingesetzt, um Migranten aus Zentralamerika zurückzudrängen. Nach Angaben der US-Grenzschutzbehörde vom Dienstag hatten in der Nacht rund 150 Migranten versucht, den Grenzzaun zwischen der mexikanischen Stadt Tijuana und dem kalifornischen San Diego zu überwinden. 25 Migranten wurden festgenommen, das Tränengas richtete sich den Angaben zufolge gegen Steinewerfer.

Migranten fliehen vor Tränengas © AFP

Im November hatten US-Sicherheitskräfte schon einmal Tränengas einsetzt, um einen Sturm über die Grenze zu stoppen. In Tijuana harren derzeit noch 1500 von ursprünglich 5000 Flüchtlingen aus Zentralamerika aus, die Mitte Oktober in Honduras aufgebrochen waren. Sie fliehen vor Armut und Gewalt in ihren Heimatländern und wollen in die USA gelangen. Die meisten haben inzwischen aber aufgegeben.

Am Silvesterabend hatten sich aber noch einmal rund hundert Migranten in Playas de Tijuana an der Pazifikküste versammelt, wie ein AFP-Journalist beobachtete. Die Grenze ist dort mit einem Metallzaun gesichert, der weit ins Meer hineinragt. Auf der anderen Seite warteten US-Sicherheitskräfte. Bei Einbruch der Dunkelheit versuchten die Migranten den Grenzzaun zu überwinden. Die US-Grenzschützer feuerten mindestens zwei Rauchbomben ab.

Unter den Migranten waren Männer, aber auch Frauen mit kleinen Kindern und Jugendliche. Einige von ihnen blieben an der Grenze und starteten nach Mitternacht einen zweiten Versuch. Diesmal setzten die Grenzschützer auch Tränengas und Pfefferspray gegen sei ein. Die US-Grenzschutzbehörde erklärte, das Tränengas habe sich gegen Migranten gerichtet, die über den Zaun Steine auf die Sicherheitskräfte geworfen hätten.