Brisante Information im Fall Assange durch Panne an die Öffentlichkeit gelangt

US-Justiz hat Anklagepunkte gegen Wikileaks-Gründer offenbar in der Schublade

Washington (AFP) - Wikileaks-Gründer Julian Assange hat seit mehr als sechs Jahren die ecuadorianische Botschaft in London nicht verlassen, weil er einen Prozess in den USA fürchtet - nun ist durch eine Panne ans Licht gekommen, dass die US-Justiz offenbar die Anklagepunkte gegen Assange bereits ausgearbeitet hat. Die Information wurde versehentlich in ein öffentlich einsehbares Gerichtsdokument kopiert, das mit dem Fall des Wikileaks-Gründers eigentlich nichts zu tun hat.

Assange lebt in ecuadorianischer Botschaft in London © AFP

Worauf sich die bislang unter Verschluss gehaltenen Anschuldigungen gegen Assange beziehen, geht aus dem Schriftstück nicht hervor. Klar ist jedoch, dass die unabsichtliche Nennung seines Namens eine schwere Blamage für die US-Justizbehörden darstellt. Ein Sprecher der Bundesanwaltschaft im Bundesstaat Virginia bestätigte, das Dokument sei "aus Versehen" erstellt worden.

Darin wird Assange zwei Mal erwähnt. Es heißt, dass Assange "beschuldigt worden" sei und formelle "Anschuldigungen" gegen ihn formuliert worden seien. Die Nennung von Assange in dem Schriftstück war zuerst dem Experten Seamus Hughes von der George Washington University aufgefallen, der regelmäßig gerichtliche Dokumente durchforstet. Anschließend berichtete auch Wikileaks darüber.

Eine Anwältin Assanges sagte, durch die versehentliche Veröffentlichung würden die Sorgen ihres Mandanten bestätigt. "Es gibt ein sehr reales Risiko, dass die Vereinigten Staaten eine Strafverfolgung gegen ihn wegen seiner publizistischen Aktivitäten und seine potenzielle Auslieferung anstreben", sagte Jennifer Robinson dem US-Nachrichtenprogramm "Democracy Now".

Das "Wall Street Journal" berichtete unterdessen, dass US-Strafverfolger optimistisch seien, Assange vor Gericht zu bekommen. Ihre Zuversicht resultiere daraus, dass die ecuadorianische Regierung zunehmend mit Assanges Aufenthalt in ihrer Botschaft hadere. Der seit Mai 2017 amtierende ecuadorianische Präsident Lenín Moreno hat Assange als "vererbtes Problem" bezeichnet, das seiner Regierung "mehr als nur ein Ärgernis" bereite.

Wikileaks hatte 2010 hunderttausende geheime Dokumente aus der Kommunikation von US-Botschaften veröffentlicht, darunter über das Vorgehen der US-Streitkräfte im Irak und in Afghanistan. Assange befürchtet deswegen, dass ihm in den USA ein Prozess wegen Geheimnisverrats und womöglich sogar die Todesstrafe drohen könnte.

Er war 2012 in die ecuadorianische Botschaft geflohen, um einer Auslieferung an Schweden wegen Vergewaltigungsvorwürfen zu entgehen. Assange befürchtete, dass ihn Schweden weiter an die USA ausliefern könnte. Die Stockholmer Staatsanwaltschaft legte den Fall allerdings vergangenes Jahr zu den Akten. Doch besteht nach wie vor ein britischer Haftbefehl, weil Assange 2010 gegen Bewährungsauflagen verstoßen haben soll.

Unklar ist, ob sich die mutmaßlich von US-Bundesanwälten formulierten Anschuldigungen gegen den 47-Jährigen auf die Veröffentlichungen von 2010 beziehen oder auf die Untersuchungen des Sonderermittlers Robert Mueller zum US-Präsidentschaftswahlkampf 2016.

Wikileaks hatte damals Informationen aus dem Innenleben der Demokratischen Partei veröffentlicht, die durch einen Hackerangriff gekapert worden waren. Die Cyberattacke wurde nach Erkenntnissen der US-Geheimdienste von Russland aus verübt.

Mueller ließ im Juli zwölf russische Spione anklagen. Sie sollen in Computer der Parteizentrale der Demokraten eingedrungen sein und tausende E-Mails und andere Dokumente gestohlen haben. In einer der Anklagen spielt auch Wikileaks eine Rolle.