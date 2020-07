Pelosi würdigt Demokraten als "Helden der US-Geschichte"

US-Kongressabgeordneter und Ex-Bürgerrechtler John Lewis gestorben

Washington (AFP) - Der US-Kongressabgeordnete und ehemalige Anführer der US-Bürgerrechtsbewegung John Lewis ist tot. Lewis sei im Alter von 80 Jahren gestorben, teilte das US-Repräsentantenhaus in Washington am Freitag mit. In den 60er Jahren gehörte Lewis zu den bekannten Mitstreitern von Martin Luther King Jr., die für die Gleichstellung der schwarzen Bevölkerung in den USA kämpften.

John Lewis im Jahr 2009 © AFP

Mit Lewis sei einer "der größten Helden in der amerikanischen Geschichte" gestorben, erklärte die Sprecherin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi. Der Politiker der Demokratischen Partei sei ein "Titan der Bürgerrechtsbewegung gewesen, dessen Güte, Vertrauen und Mut unsere Nation verändert hat".

Lewis kämpfte zuletzt gegen Bauchspeicheldrüsenkrebs. Er vertrat die Demokratische Partei seit Jahrzehnten im US-Kongress.