Demokraten: Präsident hat sich daran anscheinend persönlich bereichert

US-Kongresskammer untersucht Aufenthalt von Pence in Trump-Club

Washington (AFP) - Die oppositionellen US-Demokraten haben eine parlamentarische Untersuchung zu dem Aufenthalt von Vizepräsident Mike Pence in einem zum Trump-Konzern gehörenden Golfclub in Irland eingeleitet. Der Vorsitzende des Untersuchungsausschusses im Repräsentantenhaus, Elijah Cummings, teilte am Freitag mit, anscheinend habe Präsident Donald Trump persönlichen wirtschaftlichen Profit aus dem Aufenthalt von Pence und dessen vielköpfiger Begleitung in dem Luxusresort gezogen.

Der Trump-Club im westirischen Doonbeg © AFP

Sein Ausschuss sei nicht der Meinung, dass Steuerzahlergelder dafür verwendet werden sollten, "Präsident Trump persönlich, seine Familie und seine Unternehmen zu bereichern", erklärte Cummings.

Der mögliche Missbrauch des Präsidentenamts zur Beförderung der Geschäfte von Trump-Clubs wird bereits von einem anderen Gremium des von den Demokraten kontrollierten Repräsentantenhauses untersucht. Der Justizausschuss startete kürzlich eine Untersuchung zu Trumps Plänen, den Gipfel der G7-Staatengruppe im kommenden Jahr möglicherweise in seinem Doral-Golfclub im Bundesstaat Florida abzuhalten.

Pence hatte in dieser Woche während eines offiziellen Besuchs in Irland zwei Nächte im Trump International Golf Links & Hotel in Doonbeg übernachtet. Der Club liegt rund 300 Kilometer entfernt von Dublin, wo der Vizepräsident offizielle Termine hatte. Pences Stabschef Marc Short sagte, der Trump-Club sei auf "Vorschlag" des Präsidenten ausgewählt worden. Es habe sich nicht um eine "Anweisung" gehandelt.