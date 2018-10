Trump: Angriff war antisemitisch motiviert

US-Medien: Elf Tote bei Angriff auf Synagoge in Pittsburgh

Pittsburgh (AFP) - Bei dem Angriff auf eine Synagoge in der Stadt Pittsburgh in den USA sind nach jüngsten Medienberichten mindestens elf Menschen getötet worden. Die Zeitung "Washington Post und der TV-Sender CBS News beriefen sich bei diesen Angaben zu den Opferzahlen am Samstag auf örtliche Quellen.

Trump spricht mit Reportern über die Synagogen-Attacke © AFP

Eine offizielle Bestätigung für die neue Opferzahl lag zunächst nicht vor. Zuvor war noch von mindestens vier Toten und mehreren weiteren Verletzten bei der Attacke auf das jüdische Gotteshaus die Rede gewesen.

Ein bewaffneter Mann hatte während einer religiösen Zeremonie in der Synagoge um sich geschossen. Der mutmaßliche Täter stellte sich und wurde festgenommen, wie ein Polizeisprecher sagte. Nach Informationen der Zeitung "Pittsburgh Post-Gazette" wurde der Mann ins Krankenhaus eingeliefert.

Der Angriff hatte nach Angaben von US-Präsident Donald Trump einen antisemitischen Hintergrund. Es dürfe "keine Toleranz für den Antisemitismus" geben, sagte Trump während eines Besuchs im Bundesstaat Indiana. Laut Medienberichten soll der mutmaßliche Angreifer bei seiner Festnahme "Alle Juden müssen sterben!" gerufen haben.

Bei dem festgenommenen Mann soll es sich den Berichten zufolge um den 46-jährigen Robert Bowers handeln. Er ist mutmaßlich der Verfasser einer Serie von antisemitischen Botschaften, die in den Onlinenetzwerken veröffentlicht wurden - eine davon nur wenige Stunden vor dem Angriff auf die Synagoge.

Nach Angaben der auf Beobachtung und Bekämpfung des Antisemitismus spezialisierten US-Organisation Anti-Defamation League (ADL) handelt es sich "wahrscheinlich" um den tödlichsten antisemitischen Anschlag der US-Geschichte.