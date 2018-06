Pakistanischer Taliban-Chef Fazlullah soll sich in Provinz Kunar verstecken

US-Militär fliegt Luftangriff auf ranghohen Rebellenführer in Afghanistan

Washington (AFP) - Das US-Militär hat nach eigenen Angaben bei einem Luftangriff in Afghanistan einen ranghohen Rebellenführer ins Visier genommen. Der Angriff in der östlichen Provinz Kunar an der Grenze zu Pakistan habe einem Führungsmitglied einer "Terrororganisation" gegolten, teilte ein Militärsprecher in Washington mit. In Kunar soll sich der Anführer der pakistanischen Talibangruppe Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), Maulana Fazlullah, versteckt halten.

Maulana Fazlullah in einem Propagandavideo © AFP

Der Militärsprecher nannte zunächst keine Einzelheiten. Er sagte aber, das US-Militär halte sich weiterhin an eine Waffenruhe im Konflikt mit den afghanischen Taliban, die Präsident Aschraf Ghani zum Ende des muslimischen Ramadan-Festes ausgerufen hatte. Daher ist davon auszugehen, dass sich der Angriff nicht gegen die afghanischen Taliban richtete. In US-Medienberichten war ebenfalls von einem Angriff auf Fazlullah die Rede.

Die USA hatten im März ein Kopfgeld von fünf Millionen Dollar (4,3 Millionen Euro) auf Fazlullah ausgesetzt. Seine Gruppierung wird für blutige Anschläge in Pakistan sowie für den versuchten Autobomben-Anschlag auf den New Yorker Times Square 2010 verantwortlich gemacht.