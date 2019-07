US-Milliardär Tom Steyer bewirbt sich um Präsidentschaftskandidatur

Bewerberfeld der US-Demokraten wächst auf 24 Politiker

Washington (AFP) - 16 Monate vor der Präsidentschaftswahl in den USA hat der Milliardär und Umweltaktivist Tom Steyer seine Bewerbung als Präsidentschaftskandidat der Demokraten erklärt. In einem Bewerbungsvideo warf der 62-Jährige am Dienstag US-Konzernen vor, die "Demokratie gekauft" zu haben und kündigte an, die "Macht an die Bevölkerung" zurückzugeben. Mit Steyers Kandidatur wächst das Bewerberfeld der US-Demokraten auf 24.

Der ehemalige Hedgefonds-Manager Steyer gehört zu den prominentesten Unterstützern eines Amtsenthebungsverfahrens gegen US-Präsident Donald Trump. Er ist außerdem Gründer der Organisation "NextGen America", die sich für den Kampf gegen den Klimawandel einsetzt.

Angesichts seiner späten Kandidatur werden Steyers Aussichten auf einen Sieg in den Vorwahlen der US-Demokraten als gering eingeschätzt. Als Favoriten werden der ehemalige Vize-Präsident Joe Biden und die Senatoren Bernie Sanders, Elizabeth Warren und Kamala Harris gehandelt.